Thêm hơn 30 ca nhiễm nCoV, Đà Nẵng hỏa tốc phong tỏa khu công nghiệp

Dân trí Ngay trong đêm, Đà Nẵng đã tiến hành phong tỏa Khu công nghiệp An Đồn, truy vết và lấy mẫu xét nghiệm sau khi ghi nhận cùng lúc hơn 30 ca nhiễm SASR-CoV-2.

Hơn 30 ca nhiễm SARS-CoV-2, Đà Nẵng phong tỏa khu công nghiệp trong đêm.

Tối 11/5, quận Sơn Trà đã tiến hành phong tỏa Khu công nghiệp An Đồn (phường An Hải Bắc) sau khi ghi nhận hàng chục ca nhiễm SARS-CoV-2. Các trường hợp này đều liên quan đến bệnh nhân N.T.N. (nhân viên trực tổng đài Công ty CP DVTM Trường Minh, lô 39 - số 2 Khu công nghiệp An Đồn, thuê mặt bằng của công ty SAFI).

Cơ quan chức năng Đà Nẵng phong tỏa Khu công nghiệp An Đồn trong đêm ngay sau khi ghi nhận hơn 30 ca nhiễm SARS-CoV-2.

Hàng rào kéo dài đến các hộ dân sống xung quanh Khu công nghiệp An Đồn.

Ghi nhận tại hiện trường, hàng rào đã được thiết lập trước cổng Khu công nghiệp An Đồn và kéo dài đến trước nhà một số hộ dân xung quanh. Lực lượng công an được cắt cử túc trực không cho người từ bên ngoài vào và người từ bên trong ra.

Bên trong khu công nghiệp, lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng 500 công nhân. Bên ngoài, hơn 200 người dân sống quanh khu công nghiệp cũng được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Cơ quan chức năng tiến hành phun khử khuẩn khu vực xung quanh Khu công nghiệp An Đồn.

Lực lượng công an được huy động túc trực không cho người từ bên ngoài vào và người từ trong ra.

Theo lãnh đạo UBND quận Sơn Trà, mẫu bệnh phẩm của hơn 30 trường hợp liên quan đến bệnh nhân N.T.N. đã cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, có 19 ca sống tại địa bàn quận Sơn Trà, số còn lại thuộc các quận, huyện khác trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Ông Hoàng Công Thanh - Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà - cho biết, đến khoảng 23h30 ngày 11/5, ngành y tế đã lấy mẫu được khoảng 150 người bên trong Khu công nghiệp An Đồn và sẽ làm việc xuyên đêm để lấy các mẫu còn lại. Trong ngày 12/5, ngành y tế sẽ tiếp tục lấy mẫu đối với các công nhân làm việc ở khu công nghiệp.

Ngay trong đêm, ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân trong Khu công nghiệp An Đồn và các hộ dân sống xung quanh.

Người dân chờ đến lượt lấy mẫu xét nghiệm.

Ông Thanh cũng cho biết, việc phong tỏa hay các bước chỉ đạo tiếp theo liên quan đến khu vực này sẽ phải chờ kết quả xét nghiệm.

Dự kiến, sáng 11/5, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 sẽ điều xe chuyên dụng đến phun khử khuẩn toàn bộ Khu công nghiệp An Đồn.

Tối 11/5, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng đã công bố lịch trình của bệnh nhân N.T.N. có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Đây cũng là trường hợp mà ngành y tế TP Đà Nẵng chưa tìm ra nguồn lây.

Khoảng hơn 200 người dân sống quanh Khu công nghiệp An Đồn được lấy mẫu xét nghiệm.

Cơ quan chức năng phun khử khuẩn khu vực quanh Khu công nghiệp An Đồn.

Nhân viên y tế mệt mỏi, tranh thủ nghỉ ngơi sau khi nhiều giờ lấy mẫu xét nghiệm cho người dân.

Khánh Hồng