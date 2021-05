Đà Nẵng thêm 3 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có bé gái 1 tuổi

Dân trí Trưa 11/5, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng cho biết, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 3 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có bé gái 1 tuổi.

Cụ thể, bệnh nhân thứ nhất là N.T.N.M.C (nữ, sinh năm 2020, trú chung cư F.home, 16 Lý Thường Kiệt, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Bệnh nhân sống cùng với mẹ (BN 3404), bố (BN3395), dì ruột (BN3403) và người chăm sóc bé là chị V.T.T.

Sáng 30/5, bệnh nhân cùng gia đình di chuyển bằng ô tô cá nhân vào TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) rồi ở lại tại Garden Beach Resort Hội An. Đến 19h30 cùng ngày, bệnh nhân cùng gia đình ăn trưa tại quán cơm gà Bà Nga ở Hội An.

Sáng 1/5, bệnh nhân cùng cô giúp việc nghỉ ngơi tại resort, đến trưa cùng gia đình về nhà. Từ ngày 2/5-8/5, bệnh nhân chỉ ở nhà. Đến khoảng 23h ngày 8/5, bệnh nhân được đi cách ly.

Bệnh nhân thứ 2 là V.T.T (nữ, sinh năm 1984). Bệnh nhân chính là người chăm sóc bệnh nhi 1 tuổi nói trên tại chung cư F.home. Từ ngày 30/4 - 4/5, bệnh nhân có lịch trình như bệnh nhân N.T.N.M.C.

Chung cư F.home đã bị phong tỏa sau khi ghi nhận nhiều ca mắc Covid-19.

Chiều 5/5, bệnh nhân cùng con gái đi xe máy về nhà tại tổ 10 (thôn Bình Tịnh, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) và làm thẻ căn cước tại hội trường UBND xã Bình Minh. Tại đây, bệnh nhân chỉ tiếp xúc với con gái và cán bộ công an làm căn cước công dân. Khoảng 19h cùng ngày, bệnh nhân cùng con gái về lại Đà Nẵng, có ghé mua thuốc tại tiệm thuốc tây trên đường Nguyễn Chí Thanh (gần chung cư F.home), sau đó, bệnh nhân về nhà tại 16 Lý Thường Kiệt.

Ngày 6/5-7/5, bệnh nhân chỉ ở nhà làm việc nhà và chăm sóc bé N.T.N.M.C, không đi đâu, không tiếp xúc với ai. Khoảng 23h ngày 8/5, bệnh nhân được chuyển đi cách ly.

Bệnh nhân thứ 3 là V.T.H (nam, sinh năm 1992, trú đường Thanh Thủy, Hải Châu, Đà Nẵng), làm nhân viên chuyển phát.

Khoảng 19h15 ngày 4/5, bệnh nhân đến căn hộ Sevenhouse, có tiếp xúc với BN 3222, BN 3443 và mấy người khác, sau đó bệnh nhân ở lại căn hộ và ngồi nhậu cùng những người này.

Khoảng 6h30 ngày 5/5, bệnh nhân di chuyển xuống nhà xe căn hộ, có tiếp xúc với bảo vệ, sau đó về nhà ăn sáng và có tiếp xúc với những người trong gia đình. Buổi sáng, bệnh nhân có tiếp xúc với một người dì đến nhà chơi.

Sáng 6/5, bệnh nhân sang nhà ông nội và nhà chú ruột trên đường Thanh Thủy, có tiếp xúc với ông nội, bà nội, chú, thím. Buổi tối, bệnh nhân có tiếp xúc với 2 người em và một cháu nhỏ đến nhà chơi.

Ngày 7/5, bệnh nhân đi làm ngày đầu tiên tại công ty trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, có tiếp xúc với 2 người xe thồ là nhân viên công ty. Sau đó bệnh nhân lên tầng 3, có tiếp xúc với 7 người. Khoảng 9h30, bệnh nhân đến công ty chuyển phát nhanh đường Đống Đa và có tiếp xúc với 7 người khác. Khoảng 13h00, bệnh nhân đến căn hộ Sevenhouse để trả quạt và không tiếp xúc với ai. Khoảng 13h20, bệnh nhân đến công ty đường Đống Đa để làm việc và có tiếp xúc với 8 người. Khoảng 14h30, bệnh nhân đi giao hàng trên các tuyến đường Trần Cao Vân, Hà Huy Tập, Thái Thị Bôi, chợ Kỳ Đồng và có tiếp xúc với người nhận hàng (không nhớ địa chỉ cụ thể).

Khoảng 19h, bệnh nhân nhận hàng tại đường Võ Văn Tần (không nhớ địa chỉ cụ thể). Sau đó bệnh nhân đến đường Đống Đa để làm việc cùng với 6 người tại công ty. Khoảng 21h, bệnh nhân về nhà ăn cơm.

Ngày 8/5, bệnh nhân tự cách ly tại nhà khi nghe tin chị N.T.L.D (BN3222) dương tính SARS-CoV-2.

Khánh Hồng