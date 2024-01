Thấy tài khoản bỗng nhiên có gần 300 triệu đồng, vợ giục chồng báo công an

Ngày 16/1, thông tin từ Công an xã Tân Hương (huyện Tân Kỳ, Nghệ An), đơn vị vừa phối hợp cơ quan chức năng và anh Trần Văn Ngọc (36 tuổi, trú xã Tân Hương) hoàn tất thủ tục trao trả số tiền bị chuyển nhầm cho chủ nhân.

Trước đó, Công an xã Tân Hương nhận được trình báo của anh Trần Văn Ngọc về việc tài khoản ngân hàng của vợ anh bỗng nhiên nhận được 278 triệu đồng.

Trước sự chứng kiến của Công an xã Tân Hương, anh Ngọc đã trả lại toàn bộ số tiền bị chuyển nhầm cho anh K. (Ảnh: Hồ Nguyên).

Theo trình bày của anh Ngọc, chị Lê Thị Thành (32 tuổi, vợ anh) có mở một tài khoản ngân hàng nhưng lâu rồi không sử dụng. Đầu tháng 12/2023, tình cờ chị Thành kiểm tra tài khoản và phát hiện được một tài khoản lạ chuyển 278 triệu đồng. Nghĩ có người chuyển nhầm, chị Thành nói chồng báo công an, nhờ hỗ trợ tìm người trả lại.

Quá trình xác minh, công an phát hiện chủ tài khoản nói trên là anh V.T.K. trú tại thành phố Ninh Bình.

Theo đại diện Công an xã Tân Hương, quá trình xác minh gặp khó khăn do người chuyển khoản khác địa bàn, hai tài khoản đi và đến thuộc hai ngân hàng khác nhau. Công an xã phải phối hợp 2 ngân hàng cùng các bên liên quan xác minh, trích xuất các giao dịch để chứng minh số tiền nói trên là của anh K.

"Thậm chí, người chuyển tiền cũng không biết mình chuyển nhầm. Số tiền này, anh K. (chủ doanh nghiệp) thanh toán tiền hàng cho đối tác. Hai bên tin tưởng nhau do đã làm ăn nhiều lần nên cũng không kiểm tra.

Mới đây, bên đối tác phát hiện chưa nhận được tiền, thông báo lại anh K. mới hay mình chuyển nhầm. Chủ nhân số tiền trên cũng nhờ ngân hàng và liên hệ chúng tôi để xác minh", nguồn tin từ Công an xã Tân Hương thông tin.

Ngày 15/1, trước sự chứng kiến của Công an xã Tân Hương, anh Ngọc đã chuyển trả 278 triệu đồng cho anh K.

Anh K. bày tỏ sự cảm kích đối với vợ chồng anh Ngọc, đồng thời gửi lời cảm ơn tới Công an xã Tân Hương và các cơ quan liên quan đã hỗ trợ anh trong việc nhận lại số tiền chuyển nhầm.