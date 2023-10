Thấy bạn vi phạm nồng độ cồn, thanh niên đi cùng lấy mô tô CSGT bỏ chạy

Ngày 13/10, Đội CSGT-TT Công an TP Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) tiếp tục làm việc với C.K.C. (21 tuổi, quê Cà Mau) để làm rõ hành vi "chiếm dụng" xe đặc chủng CSGT.

Thông tin ban đầu, khoảng 20h tối 12/10, Đội CSGT-TT Công an TP Bà Rịa thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn tại giao lộ Hùng Vương - Nguyễn Văn Trỗi (phường Phước Hưng, TP Bà Rịa).

Lực lượng CSGT đo nồng độ cồn tài xế (Ảnh: Hoàng Bình).

Trong quá trình dừng xe, kiểm tra đo nồng độ cồn các phương tiện lưu thông trên đường, một người đàn ông chạy xe máy BKS 73K1 24322 chở theo một nam thanh niên ngồi phía sau.

Khi tổ kiểm tra yêu cầu tài xế thổi nồng độ cồn, nam thanh niên ngồi sau xuống xe và đứng bên cạnh. CSGT báo kết quả tài xế vi phạm nồng độ cồn thì bất ngờ thanh niên ngồi sau đứng cạnh đó leo lên xe đặc chủng (đang bật đèn ưu tiên để báo hiệu chốt kiểm tra vào ban đêm theo quy định) rồi phóng xe bỏ chạy về hướng Thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu).

Bị "chiếm dụng" xe đặc chủng bất ngờ, Công an TP Bà Rịa nhanh chóng phối hợp với các lực lượng chức năng xác minh nam thanh niên đó là C.K.C.

Ngay trong đêm, Cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phát hiện C. đang lưu trú tại nhà nghỉ tại thị xã Phú Mỹ, cách vị trí lấy xe tầm 30km. Lực lượng công an đã thu giữ lại xe đặc chủng của Đội CSGT-TT, Công an TP Bà Rịa tại một bãi đất trống gần nhà nghỉ.