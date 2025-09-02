Tháo gỡ vướng mắc chính quyền 2 cấp ở TPHCM

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc xử lý thông tin báo chí và dư luận về vấn đề vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở TPHCM.

Trước đó, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đã báo cáo về thông tin, báo chí và dư luận liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng, Chính phủ. Trong đó, cơ quan này đã thông tin về các phản ánh của báo chí về vấn đề vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở TPHCM.

Trung tâm phục vụ hành chính công phường An Khánh, TPHCM, đi vào hoạt động từ khi bắt đầu tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (Ảnh: Hữu Khoa).

Theo nội dung phản ánh, một trong những khó khăn nổi bật là việc tổ chức bộ máy và bố trí nhân sự tại cấp xã chưa đáp ứng được yêu cầu khối lượng công việc trong bối cảnh mới, kéo theo các tình trạng như quá tải công việc, khó đảm bảo chất lượng và tiến độ, thiếu hụt nguồn lực dự phòng khi công chức nghỉ phép, ốm đau hoặc tham gia tập huấn, bồi dưỡng…

Ngoài ra, số lượng nhân sự lãnh đạo mỏng khiến công tác quản lý, điều hành, tham mưu còn hạn chế.

Sau khi UBND cấp huyện kết thúc hoạt động, các đội quản lý trật tự đô thị thuộc cấp huyện ngừng hoạt động, tổ chức thanh tra địa bàn thuộc Sở Xây dựng cũng thực hiện sắp xếp lại. Điều này khiến các phường, xã, đặc khu không còn lực lượng chuyên trách để kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm liên quan đến trật tự đô thị và xây dựng.

Về vấn đề trên, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ nghiên cứu, kịp thời đề xuất Chính phủ xem xét, quyết định tại cuộc họp gần nhất của Chính phủ về đánh giá tình hình, tiến độ, kết quả thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và vận hành mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.