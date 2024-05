Thành phố Huế sẽ được tách thành 2 quận Phú Xuân, Thuận Hóa

Sáng 14/5, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 17, xem xét thông qua hàng loạt nội dung quan trọng, đặc biệt là đề án thành lập thành phố trực thuộc trung ương và sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh.

Một góc thành phố Huế hiện nay (Ảnh: Vi Thảo)

Theo đó, sẽ thành lập thành phố Huế trực thuộc trung ương trên cơ sở toàn bộ gần 4.950km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số là hơn 1,2 triệu người của tỉnh Thừa Thiên Huế; gồm 2 quận, 3 thị xã, 4 huyện và 133 đơn vị hành chính cấp xã (giảm 17 xã và tăng 9 phường).

Thành phố Huế trực thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế hiện tại sẽ được điều chỉnh địa giới hành chính thành 2 quận Phú Xuân và Thuận Hóa; một số xã, phường sẽ được sát nhập để thành lập phường mới.

Quận Phú Xuân có diện tích tự nhiên gần 130km2, quy mô dân số hơn 200.000 người; gồm 13 phường nằm phía bắc sông Hương: An Hòa, Đông Ba, Gia Hội, Thuận Lộc, Tây Lộc, Thuận Hòa, Kim Long, Hương Sơ, Hương Long, Phú Hậu, Hương An, Hương Vinh, Long Hồ (nhập từ xã Hương Thọ và phường Hương Hồ).

Quận Thuận Hóa có diện tích tự nhiên gần 140km2, quy mô dân số gần 300.000 người; gồm 19 phường nằm ở phía nam sông Hương: An Cựu, An Tây, An Đông, Dương Nỗ (nhập từ 3 xã Phú Dương, Phú Mậu và Phú Thanh), Hương Phong, Phước Vĩnh, Phú Nhuận, Phú Hội, Phường Đúc, Phú Thượng, Trường An, Thủy Biều, Thuận An (nhập từ xã Hải Dương và phường Thuận An), Thủy Xuân, Thủy Vân, Thủy Bằng, Xuân Phú, Vĩnh Ninh, Vỹ Dạ.

Cùng với đó sẽ nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 2 huyện Nam Đông và Phú Lộc để thành lập một huyện mới Phú Lộc.

Thành lập thị trấn Lộc Sơn thuộc huyện Phú Lộc mới trên cơ sở nguyên trạng xã Lộc Sơn hiện nay.

Thành lập thị xã Phong Điền trên cơ sở toàn bộ địa giới hành chính của huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Sau khi lên thị xã, Phong Điền sẽ giảm từ 16 đơn vị hành chính cấp xã hiện nay xuống còn 12.

Cụ thể, sẽ nhập thị trấn Phong Điền và xã Phong Thu để thành lập phường Phong Thu; nhập xã Điền Hải và Phong Hải thành phường Phong Hải; nhập 2 xã Điền Lộc và Điền Hòa thành phường Phong Phú; nhập xã Điền Môn và Điền Hương thành phường Phong Hòa.

Các xã Phong An, Phong Hiền, Phong Hòa sẽ được nâng cấp lên thành phường. Riêng 5 xã còn lại là Phong Bình, Phong Chương, Phong Mỹ, Phong Sơn, Phong Xuân được giữ nguyên.

Thành phố Huế trực thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế hiện tại sẽ được chia thành 2 quận Phú Xuân và Thuận Hóa (Ảnh: Vi Thảo)

Theo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, đề án thành lập thành phố trực thuộc trung ương và sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã được xây dựng trên cơ sở góp ý của các chuyên gia, bộ, ban ngành Trung ương, đã làm rõ các căn cứ pháp lý, điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Thẩm tra của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế cho thấy, hồ sơ đề án đã nhận được 98,67% tỷ lệ đồng ý từ cử tri toàn tỉnh; HĐND cấp huyện tán thành chủ trương đạt tỷ lệ 96,21% và HĐND cấp xã đạt tỷ lệ 94,53%.

Cũng liên quan đến việc phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc trung ương, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế đã thông qua đề án đề nghị công nhận khu vực dự kiến thành lập thị xã Phong Điền, đạt tiêu chí đô thị loại IV.

Ông Lê Trường Lư, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo, nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện, khẩn trương hoàn thành đề án thành lập thành phố trực thuộc trung ương, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét quyết định.