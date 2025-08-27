Thanh Hóa lũ ngập quá đầu người, hệ thống đê gặp nhiều sự cố

Công điện khẩn xử lý các sự cố đê điều

Ngày 27/8, trước diễn biến phức tạp của bão số 5 (Kajiki) và mưa lớn kéo dài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Mai Xuân Liêm, đã ký ban hành công điện khẩn, yêu cầu các địa phương và sở, ngành liên quan khẩn trương xử lý các sự cố đê điều, đồng thời sẵn sàng ứng phó với tình hình lũ lụt có thể diễn biến xấu hơn.

Theo thông tin từ công điện, mực nước trên các sông lớn tại Thanh Hóa đang dâng cao.

Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa gia cố đê sông Hoạt (Ảnh: Hoàng Hải).

Cụ thể, thượng lưu sông Chu, sông Mã và sông Yên đang ở mức báo động 2-3. Tại hạ lưu, sông Mã (trạm Lý Nhân) đã vượt báo động 2, sông Chu (trạm Xuân Khánh) vượt báo động 1, và sông Bưởi (trạm Kim Tân) xấp xỉ báo động 3, dự kiến tiếp tục tăng.

Tình hình đáng lo ngại hơn khi hệ thống đê điều của tỉnh này đã xuất hiện nhiều sự cố, đặc biệt là trên các tuyến đê tả và hữu sông Chu, đi qua các xã Thọ Lập, Xuân Lập, Xuân Hòa, Đông Tiến, Thiệu Quang, cùng với đê tả sông Hoạt (xã Hà Long).

Để đảm bảo an toàn tối đa cho người dân và tài sản, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các xã, phường có đê khẩn trương huy động mọi nguồn lực, từ nhân lực, vật tư đến phương tiện, để kịp thời xử lý các sự cố, ngăn chặn tình trạng hư hỏng lan rộng.

Các khu vực trọng điểm xung yếu, đặc biệt là những nơi đã xảy ra sự cố, cần được theo dõi sát sao, xây dựng và triển khai phương án bảo vệ cụ thể, với sự phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng tổ chức, cá nhân.

Công điện cũng nhấn mạnh việc rà soát, triển khai phương án hộ đê, bảo vệ các trọng điểm đê điều xung yếu, đặc biệt là những vị trí chưa được khắc phục triệt để. Các công trình đê điều đang thi công dở dang cũng phải có phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Ông Đỗ Minh Tuấn (ngoài cùng bên phải), Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa kiểm tra tại trạm bơm Hà Yên (Ảnh: Lê Hợi).

Sự phối hợp giữa các lực lượng cũng được đặt lên hàng đầu. Các đơn vị tại chỗ cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng chuyên trách quản lý đê điều (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường) để tuần tra, canh gác, kịp thời phát hiện và xử lý sự cố.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh được yêu cầu sẵn sàng triển khai nhân lực, phương tiện hỗ trợ địa phương khi cần. Sở Xây dựng cũng phải chuẩn bị sẵn sàng huy động lực lượng và phương tiện, đặc biệt là xe tải và xe khách, tham gia công tác hộ đê khi có lệnh điều động. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh có trách nhiệm tăng cường quan trắc, dự báo lũ và thông tin cảnh báo kịp thời để người dân chủ động ứng phó.

Nhiều hộ dân ngập ngang mái nhà

Do ảnh hưởng của bão số 5, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có mưa to đến rất to trong các ngày 25-26/8. Mưa lớn kéo dài cùng nước lũ từ thượng nguồn đổ về đã khiến cho nhà ở của 62 hộ dân thôn Cửa Hà, xã Cẩm Thủy bị ngập sâu trong nước.

Tại nhà anh Lê Bình, nước ngập sâu gần 2m (Ảnh: Quách Tuấn).

Bà Phạm Thị Chiến (60 tuổi), trú tại thôn Cửa Hà, cho biết từ năm 2017 đến nay, người dân ở thôn mới phải cuống cuồng chạy lũ khi nước lên nhanh, ngôi nhà của gia đình bà cũng ngập sâu trong nước gần 1m.

“Nếu nước sông vẫn tiếp tục cứ dâng cao, tài sản trong nhà sẽ hư hỏng cả”, bà Chiến chia sẻ.

Gia đình bà Phạm Thị Chiến ở thôn Cửa Hà bị ngập sâu (Ảnh: Hoàng Hải).

Cùng chung cảnh ngập lụt, anh Lê Bình, ngụ thôn Cửa Hà, cho biết chiều 26/8, loa truyền thanh của UBND xã Cẩm Thủy thông báo, các thủy điện trên sông Mã tiếp tục tăng lưu lượng xả lũ nên nước sông Mã sẽ tiếp tục dâng, nguy cơ nhiều hộ gia đình tiếp tục ngập sâu.

“Chiều 26/8 dù trời không mưa nhưng nước sông Mã lên rất nhanh, tối 25/8, nước mới chỉ ngập các tuyến đường trong thôn, đến đầu giờ sáng 26/8 thì ồ ạt chảy vào nhà. Gia đình tôi được chính quyền địa phương hỗ trợ di chuyển người và đồ đạc đến nơi an toàn”, anh Bình nói.

Ghi nhận của phóng viên lúc 17h ngày 26/8, nhiều gia đình tại xã Cẩm Thủy không kịp di chuyển tài sản nên đồ đạc bị nước nhấn chìm. Nhiều ngôi nhà ngập ngang mái, người dân phải sơ tán sang các khu vực an toàn hoặc trú tạm tại nhà người thân.

Nhiều nhà dân thôn Cửa Hà ngập sâu (Ảnh: Quách Tuấn).

Sáng 27/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Văn Trung, Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Thủy, cho biết mưa lớn, nước sông lên đã khiến hơn 200 hộ dân trong xã phải di dời đến nơi an toàn.

“Riêng khu vực Cửa Hà ngay chân cầu Cẩm Thủy, có 62 hộ dân, nhà bị ngập sâu do nước sông Mã lên nhanh. Để hỗ trợ người dân, chính quyền địa phương đã thành lập các tổ công tác, huy động các lực lượng di dời dân, tài sản, đồng thời tổ chức canh gác đảm bảo an toàn người và tài sản, cắm biển cảnh báo tại những vị trí nguy hiểm, các ngõ lên xuống khu vực bờ sông”, ông Trung nói.

Nhiều người dân trong xã đã tổ chức quyên góp, nấu cơm miễn phí cho các hộ dân bị ngập.