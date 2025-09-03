Tây Ninh đề xuất xây dựng tuyến đường sắt dài 57km kết nối TPHCM

Ngày 3/9, UBND tỉnh Tây Ninh vừa có văn bản đề xuất TPHCM phối hợp, kiến nghị Bộ Xây dựng và Chính phủ cập nhật bổ sung tuyến đường sắt Bàu Bàng - Mộc Bài vào đồ án điều chỉnh, bổ sung mạng lưới đường sắt quốc gia.

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, tuyến đường sắt Bàu Bàng - Mộc Bài có tiềm năng lớn trong phát triển vận tải hàng hóa, hành khách, đồng thời hỗ trợ phát triển kinh tế gắn với du lịch sinh thái sông Sài Gòn, hồ Dầu Tiếng.

Đoàn tàu chạy trên tuyến đường sắt Bắc - Nam (Ảnh: Tuấn Mỹ).

Tuyến cũng được kỳ vọng thúc đẩy công nghiệp - logistics tại khu vực giáp ranh Bình Dương (nay thuộc TPHCM) và Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, góp phần thúc đẩy kinh tế của TPHCM và Tây Ninh nói riêng, cũng như vùng Đông Nam Bộ nói chung. Tuyến này đã được cập nhật vào quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, theo Quyết định số 370/QĐ-TTg ngày 4/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, điểm đầu tuyến đường sắt tại ga Tân Hưng, phường Bến Cát, TPHCM (huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương cũ); điểm cuối là ga Mộc Bài thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Tuyến đường sắt có chiều dài khoảng 57km. Trong đó, đoạn qua Tây Ninh dài khoảng 27km, đoạn qua TPHCM dài khoảng 30km.

Hướng tuyến: Xuất phát từ ga Tân Hưng (Trung tâm Logistics Bàu Bàng), tuyến đi thẳng về hướng Tây, chạy song song về phía Nam tuyến đường bộ động lực phát triển Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Bình Dương - Tây Ninh; điểm cuối kết nối ga Mộc Bài. Khổ đường sắt thiết kế 1.435mm, đường đôi, mặt đường rộng 12,5m; lộ giới đường sắt 40m.

Trước đây, tuyến đường sắt này từng được tỉnh Bình Dương cũ và tỉnh Tây Ninh cũ (nay là TPHCM và tỉnh Tây Ninh) đưa vào quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Tuy nhiên, đến nay tuyến vẫn chưa được cập nhật vào đồ án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch mạng lưới đường sắt quốc gia cũng như quy hoạch chi tiết đường sắt khu vực đầu mối TPHCM.

Do đó, UBND TPHCM và UBND tỉnh Tây Ninh thống nhất kiến nghị Bộ Xây dựng, Chính phủ sớm cập nhật tuyến vào đồ án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch mạng lưới đường sắt quốc gia (điều chỉnh theo Quyết định số 1769/QĐ-TTg ngày 19/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ), đồng thời đưa vào đồ án Quy hoạch chi tiết đường sắt khu vực đầu mối TPHCM, hiện do Bộ Xây dựng chủ trì lập quy hoạch.