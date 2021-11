Tây Nguyên: Mưa lũ cô lập nhà dân, 2 người chết và mất tích

Dân trí Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt tại Đắk Lắk, Gia Lai khiến giao thông chia cắt, hàng chục nhà dân bị cô lập, đã có người tử vong và mất tích do nước cuốn trôi.

Đắk Lắk: Một người tử vong, một nạn nhân mất tích

Ngày 30/11, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Lắk thông tin, mưa lũ đã khiến một người phụ nữ (57 tuổi, ngụ tại huyện M'Đrắk) tử vong khi bị rơi xuống dòng nước lũ.

Ngoài ra, một phụ nữ 38 tuổi, ngụ tại xã Cư Króa, huyện M'Đrắk, trong lúc đi làm rẫy bị trượt chân rơi xuống suối mất tích từ ngày 28/11.

Công an tỉnh đã cử 10 cán bộ chiến sỹ cùng xe cứu hộ, cứu nạn để thực hiện tìm kiếm nạn. Tuy nhiên, đến chiều 30/11, lực lượng vẫn chưa tìm thấy nạn nhân. Công tác tìm kiếm vẫn đang được triển khai.

Mưa lũ gây chia cắt giao thông trên địa bàn huyện M'Đrắk (Ảnh: Uy Nguyễn).

Một người phụ nữ trên đường đi rẫy đã bị nước lũ cuốn trôi mất tích (Ảnh: Uy Nguyễn).

Tại địa bàn huyện M'Đrắk, một số ngầm tràn, cầu, tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện bị ngập gây chia cắt giao thông.

Ngập lụt trên địa bàn huyện Krông Bông (Ảnh: Uy Nguyễn).

Cụ thể, một số ngầm tràn trên Tỉnh lộ 13 bị ngập. Quốc lộ 26 bị ngập (từ 10-20cm) tại Km73. Huyện M'Đrắk hiện đã cử lực lượng, chủ động triển khai phương án phòng chống mưa, lũ, sẵn sàng sơ tán nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm, ven sông, suối, vùng trũng, thấp, vùng có nguy cơ sạt lở khi cần thiết (đặc biệt thôn 9,10,11 xã Cư San).

Ảnh hưởng của mưa lũ còn khiến Trạm kiểm lâm số 5, thuộc khu bảo tồn Ea Sô (huyện Ea Kar) bị ngập khoảng 1 m. Hiện nay, lực lượng chức năng đã kịp thời sơ tán cán bộ khỏi trạm, một số tài sản bị cuốn trôi.

Cơ quan chức năng chốt chặn tại một số khu vực nguy hiểm (Ảnh: Uy Nguyễn).

Tại huyện Ea Kar, cầu Thống Nhất sạt lở hai bên bờ sông (đoạn qua thôn 2A xã Ea Ô), phần mố M2 bị sạt lở nghiêm trọng, chiều dài khoảng 12m (nước khoét hàm ếch phía dưới, cuốn trôi hoàn toàn phần đất nền, chỉ còn phần bê tông mặt đường, nguy cơ cao bị sập đổ). Chiều sâu hố xói lở khoảng 6-7m, gây chia cắt giao thông.

Riêng huyện Krông Bông đường vào thôn Ea Hăn, xã Cư Drăm bị ngập sâu 60cm; đường vào thôn Ea Lueh, xã Cư Drăm ngập sâu khoảng 50 cm khiến người dân không đi lại được.

Cơ quan chức năng lên phương án sẵn sàng di dời người dân khu vực nguy cơ ngập lụt nguy hiểm tại xã Cư San, huyện M'Đrắk (Ảnh: Dương Nguyễn).

Từ ngày 27/11 đến nay, địa bàn Đắk Lắk chịu ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lạnh lục địa tăng cường mạnh xuống phía nam kết hợp rãnh áp thấp ở phía Nam gây nên mưa lớn, kéo dài. Dự báo trong ngày 30/11, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 10 - 30 mm, có nơi lớn hơn 50 mm; nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên các sông suối vừa và nhỏ, ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp tại các huyện: Krông Bông, M'Đrắk, Ea Kar, Krông Năng và Ea H'leo. Trước tình hình mưa lũ, các địa phương được yêu cầu chủ động triển khai các biện pháp sẵn sàng phương án ứng phó thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Tăng cường thông tin tuyên truyền ứng phó mưa lũ, chủ động triển khai phương án ứng phó, tổ chức chốt chặn, hướng dẫn giao thông, giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ.

Gia Lai: Hàng chục hộ dân bị cô lập

Mưa lớn kéo dài khiến các huyện thuộc vùng Đông Nam Gia Lai như huyện Ia Pa, Krông Pa, Thị xã Ayun Pa ngập nước.

Nhiều vùng dân cư ở ven sông Ba bị ngập nặng, người dân chỉ có thể di chuyển bằng thuyền, ghe. Các hộ dân đang ở nhà rẫy, khu sản xuất... bị cô lập do nước lớn.

Ngay trong hôm nay 30/11, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (CS PCCC&CNCH), Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với quân đội, công an, đội CS PCCC&CNCH thị xã Ayun Pa, huyện Krông Pa triển khai lực lượng nỗ lực đưa người mắc kẹt ở vùng bị cô lập về nơi an toàn.

Các khu vực Đông Nam Gia Lai bị ngập sâu trong nước khiến nhiều vùng dân cư bị cô lập (Ảnh: T.T)

Các con đường dân sinh, cây cầu ở xã vùng sâu, vùng xa ngập băng khi nước dâng cao khiến việc đi lại của người dân dân gặp khó khăn (Ảnh: T.T).

Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ phối hợp với quân đội, công an, đội CS PCCC&CNCH thị xã Ayun Pa, huyện Krông Pa đã triển khai lực lượng nỗ lực đưa người mắc kẹt ở vùng bị cô lập về nơi an toàn (Ảnh: T.T).

Lực lượng chức năng đi tìm kiếm người dân mắc kẹt ở nhà hoặc nương rẫy (Ảnh: T.T).

Trong sáng 30/11, lực lượng địa phương nỗ lực tiếp cận giải cứu 14 người dân mắc kẹt tại tổ 9, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa về nơi an toàn (Ảnh: T.T).

Hiện tại, công tác rà soát, tìm kiếm người dân mắc kẹt ở vùng nguy hiểm tại các huyện Đông Nam Gia Lai vẫn đang được triển khai (Ảnh: T.T).

Nhiều khu vực dân cư bị cô lập, người dân chủ yếu di chuyển bằng thuyền, ghe (Ảnh: CTV).

Lực lượng chức năng đã giải cứu thành công 15 người dân bị nước lũ cô lập ở bãi cồn, nằm trên sông Ba, thuộc địa phận xã Chư Gu và Chư Drăng, huyện Krông Pa (Ảnh: CTV).

Thúy Diễm - Phạm Hoàng