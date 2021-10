Hồ Kẻ Gỗ xả tràn, người dân kê cao tài sản phòng ngập lụt

Dân trí Sáng 17/10, hồ Kẻ Gỗ bắt đầu xả tràn. Cùng với đó, trời đang đổ mưa lớn. Nhiều gia đình ở khu vực hạ du đã bắt đầu kê cao tài sản để đảm bảo an toàn.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới, từ ngày hôm qua (16/10) đến sáng nay, nhiều khu vực tại Hà Tĩnh xảy ra mưa to đến rất to. Mực nước hồ Kẻ Gỗ thời điểm 21h tối 16/10 đã đạt 27,33 m/32,5m và tiếp tục lên.

Hồ Kẻ Gỗ bắt đầu xả tràn vào sáng nay (Ảnh: Xuân Sinh).

Để đảm bảo phương án dự phòng cho trường hợp trời tiếp tục mưa lớn, vượt ngoài dự báo như những năm trước, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đã tiến hành điều tiết hồ chứa nước Kẻ Gỗ qua cống tràn, bắt đầu từ 5h sáng 17/10 với lưu lượng xả từ 10 - 100 m3/s.

Nhiều tuyến đường ở xã Tân Lâm Hương (huyện Thạch Hà) đã bị ngập (Ảnh: Xuân Sinh).

"Thời điểm kết thúc xả căn cứ diễn biến thời tiết, mực nước hồ và sẽ được thông báo sau", lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh cho biết.

Ghi nhận của phóng viên, sáng 17/10, nhiều tuyến đường tại xã Tâm Lâm Hương (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh), xã Cẩm Thành (huyện Cẩm Xuyên) đã bị ngập từ 30-50 cm.

Để chủ động ứng phó với các diễn biến phức tạp của mưa lũ, người dân ở nhiều khu vực hạ du hồ Kẻ Gỗ đã đưa tài sản lên các khu vực cao nhằm đảm bảo an toàn.

Ông Dương Xuân Huy (xã Tâm Lâm Hương, huyện Thạch Hà) chia sẻ: "Rút kinh nghiệm từ trận lụt tháng 10 năm ngoái, năm nay gia đình đã chủ động kê, cất tài sản, lúa gạo lên các khu vực cao để đảm bảo an toàn".

Người dân kê cao tài sản để chủ động ứng phó với mưa lũ (Ảnh: Xuân Sinh).

Theo ông Nguyễn Văn Ninh, Chủ tịch UBND xã Tân Lâm Hương (huyện Thạch Hà), đến sáng nay, nhiều tuyến đường ở 3 thôn Tiền Thượng, Tân Tiến và Sơn Trình đã bị ngập từ 30 - 50 cm.

"Địa phương cũng đã phát loa tuyên truyền người dân chủ động di dời đồ đạc, tài sản lên các khu vực cao để đảm bảo an toàn, đồng thời chủ động nhân lực, tàu thuyền để di dân ở các khu vực có nguy cơ ngập cao", Chủ tịch xã Tân Lâm Hương cho biết.

Theo ông Nguyễn Huy Trí, Chủ tịch UBND xã Cẩm Thành (huyện Cẩm Xuyên), mưa lớn vào tối qua khiến nhiều tuyến giao thông tại 4 thôn của địa phương này đã bị ngập. Nhiều khu vực trũng bị ngập sâu. Hiện việc ra vào tại những thôn này gặp nhiều khó khăn.

"Hiện nước đã no, nếu trời tiếp tục mưa to, cùng với việc xả hồ Kẻ Gỗ, mực nước sẽ tiếp tục lên. Chính quyền địa phương đã chuẩn bị các phương án. Người dân cũng đã chủ động kê cao tài sản để ứng phó với mưa lũ", Chủ tịch UBND xã Cẩm Thành cho biết.

Xuân Sinh