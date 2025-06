Tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước, an toàn thông tin

Ngày 21/6, Công an TP Hà Nội cho biết UBND TP Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị tập huấn quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, công tác bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh mạng, an toàn thông tin và công tác văn thư, lưu trữ đối với cơ quan Đảng, chính quyền phục vụ sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, cho biết công tác bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh mạng, an toàn thông tin và công tác văn thư, lưu trữ là vấn đề rất quan trọng, được TP đặc biệt quan tâm trong quá trình thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Hội nghị tập huấn quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, công tác bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh mạng, an toàn thông tin và công tác văn thư, lưu trữ (Ảnh: C.A.).

Đại tá Long nhấn mạnh, lộ lọt bí mật nhà nước, bí mật an ninh, an toàn thông tin để lại hậu quả rất nặng nề và có nhiều diễn biến phức tạp.

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã phân tích, làm rõ các quy định pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh mạng, an toàn thông tin.

Đồng thời, các báo cáo viên nêu rõ những nguy cơ, hình thức có thể làm lộ bí mật nhà nước, mất an ninh an toàn thông tin, lỗ hổng bảo mật, mã độc...

Hội nghị đã giúp các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức nâng cao ý thức, nhận thức, nắm bắt, nhận diện rõ các nguy cơ, hình thức lộ lọt bí mật nhà nước, mất an ninh an toàn thông tin...

Hội nghị đã giúp nâng cao ý thức, nhận thức và giúp lan tỏa, thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong toàn thể các đơn vị và đề ra những giải pháp, biện pháp phòng ngừa, quản lý chặt chẽ tại đơn vị.

Theo Đại tá Long, sau hội nghị, các đơn vị có được những kỹ năng xử lý cơ bản khi phát hiện các vụ việc lộ lọt bí mật nhà nước, các nguy cơ, sự cố về an ninh mạng, an toàn thông tin...