"Tao là trùm ở đây, sao mày dám hú còi": Công an xác minh thanh niên ném đá

Liên quan đến vụ "Thanh niên đập vỡ kính xe cấp cứu: Tao là trùm ở đây, sao mày dám hú còi?", chiều 3/6, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Công an TP Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh), cho biết cơ quan công an đang thụ lý điều tra, xác minh thông tin nam thanh niên trong clip.

"Sau khi xảy ra vụ việc tài xế đã đến Công an TP Trà Vinh trình báo. Người này cho biết, nguyên nhân xảy ra mâu thuẫn do nam thanh niên cho rằng xe cấp cứu bóp kèn gây ảnh hưởng. Trình báo xong tài xế đã quay về TPHCM" - đại diện Công an TP Trà Vinh thông tin.

Ảnh Gif cắt từ clip ghi lại hành vi nam thanh niên tấn công xe cấp cứu.

Trưa cùng ngày, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Bệnh viện Đa khoa Thiên Ân (Trà Vinh), xác nhận có việc xe chở bệnh nhân nơi đây bị người lạ tấn công, khiến tài xế bị thương. Sự việc xảy ra chiều 31/5 trên đường Nguyễn Đáng, phường 7, TP Trà Vinh.

Thời điểm trên, xe cấp cứu chở bệnh nhân hơn 70 tuổi từ TPHCM về Bệnh viện Đa khoa Thiên Ân ở Trà Vinh điều trị.

Sau khi xe bị đập phá, hư hỏng, bệnh viện đã chuyển bệnh nhân sang một xe cấp cứu khác. Tài xế bị đá và mảnh kính vỡ văng vào người làm thương tích.

"Chúng tôi đang chờ thông tin xác minh từ công an", đại diện phía bệnh viện cho biết.

Bệnh viện nhận định nam thanh niên tấn công xe cấp cứu có biểu hiện say xỉn.

"Theo thông tin chúng tôi nắm sơ bộ, nam thanh niên chạy xe hàng 2, nên xe cấp cứu đã hú còi để vượt lên. Có thể nam thanh niên cho rằng bị xe cấp cứu chèn ép hoặc hú còi gây ảnh hưởng nên đã tấn công", đại diện bệnh viện cho biết thêm.

Thanh niên cầm ghế đập xe cấp cứu (Ảnh cắt từ clip).

Trước đó, chiều 2/6, mạng xã hội phát tán nhiều đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông cầm ghế nhựa tấn công, cầm đá ném vào một xe cứu thương.

Theo video ghi lại sự việc, khi tài xế xe cứu thương hú còi xin vượt 2 xe máy chạy phía trước, một thanh niên đi xe đã quay lại "lườm". Chạy thêm một quãng, anh ta chặn xe cấp cứu, chửi rủa tài xế.

"Xe cấp cứu trên Sài Gòn xuống đây gặp tao phải tắt còi. Sao mày dám hú còi? Tao là trùm ở đây. Tụi mày phải biết điều", nam thanh niên chặn xe cấp cứu nói.

Lúc này tài xế đã giải thích trên xe có bệnh nhân nặng, đang được bác sĩ chăm sóc nên cần đi gấp. Dù vậy nam thanh niên vẫn tiếp tục chửi rủa.

Đỉnh điểm, anh ta cầm cục đá to ném thẳng vào kính lái, đập kính chiếu hậu và kính cửa bên lái. Sự việc làm xe cứu thương hư hỏng, tài xế bị xây xước tay.