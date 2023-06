Tặng, truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm tới 5 cán bộ công an Đắk Lắk

Sáng 13/6, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tỉnh đoàn Đắk Lắk tổ chức truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm tới 3 cán bộ Công an huyện Cư Kuin hy sinh gồm Đại úy Nguyễn Đăng Nhân (SN 1994), cán bộ Công an xã Ea Ktur; Thiếu tá Trần Quốc Thắng (SN 1989), cán bộ Công an xã Ea Tiêu; Đại úy Hà Tuấn Anh (SN 1991), cán bộ Công an xã Ea Tiêu.

Bộ Công an trao Quyết định truy thăng cấp bậc cho gia đình các cán bộ đã hy sinh (Ảnh: Uy Nguyễn).

Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quyết định tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm tới Thượng úy Đoàn Đình Bốp, cán bộ Công an xã Ea Ktur và Đại úy Lê Kiên Cường, cán bộ Công an xã Ea Ktur (huyện Cư Kuin, Đắk Lắk). Hiện cả 2 cán bộ này đang được điều trị thương tích tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Đây là những cán bộ công an đã hy sinh và bị thương tích khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) vào rạng sáng 11/6.

Trước đó, ngày 12/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 6 liệt sĩ hy sinh trong vụ tấn công ở Đắk Lắk.

Trong số này có 4 liệt sĩ là cán bộ của công an 2 xã Ea Ktur và Ea Tiêu (huyện Cư Kuin), 2 liệt sĩ là cán bộ UBND xã Ea Tiêu và Đảng ủy xã Ea Ktur.