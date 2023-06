Đắk Lắk gửi thư kêu gọi đồng bào, chiến sĩ đoàn kết một lòng

Nội dung thư kêu gọi của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk:

"Thưa đồng bào, đồng chí và chiến sĩ trong tỉnh!

Sáng 11/6, trên địa bàn huyện Cư Kuin đã xảy ra vụ việc một nhóm đối tượng có vũ khí tấn công trụ sở Công an xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur, gây thương vong một số chiến sĩ công an xã, cán bộ xã và người dân. Nhân dân các dân tộc của tỉnh rất phẫn nộ về hành vi vi phạm pháp luật của nhóm đối tượng này.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an và Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Đắk Lắk, cùng với sự hỗ trợ tích cực của nhân dân trên địa bàn huyện Cư Kuin, các lực lượng chức năng đã khẩn trương truy bắt các đối tượng và đang quyết liệt truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang (ngoài cùng bên trái) cùng ông Phạm Ngọc Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk (thứ 2 bên phải sang) chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân trong vụ tấn công rạng sáng 11/6 (Ảnh: Thúy Diễm).

Các cấp ủy, chính quyền địa phương đã triển khai các biện pháp nhằm ổn định tình hình, kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình có người tử vong, bị thương; thông báo, động viên người dân bình tĩnh, không hoang mang, thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam tỉnh kịch liệt lên án hành động tấn công trụ sở cơ quan nhà nước, giết người, vi phạm nghiêm trọng pháp luật của nhóm đối tượng đã gây ra; đồng thời, xin chia sẻ với những đau thương và mất mát to lớn của gia đình các chiến sĩ công an, cán bộ và người dân.

Thưa đồng bào, đồng chí và chiến sĩ trong tỉnh!

Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam tỉnh kêu gọi đồng bào, đồng chí và chiến sĩ trên địa bàn tỉnh đoàn kết một lòng, tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, sự lãnh đạo của cấp ủy và điều hành của chính quyền các cấp.

Tham gia tích cực vào phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", phát huy sức mạnh của thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân vững chắc; phối hợp, hỗ trợ các lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ; chung tay giúp đỡ, chia sẻ mất mát đau thương với các gia đình chiến sĩ công an, cán bộ và người dân bị nạn; yên tâm lao động, sản xuất, góp phần vào sự ổn định, phát triển của địa phương.

Không đăng tải, chia sẻ các thông tin liên quan trên mạng xã hội khi chưa được kiểm chứng, gây ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng chức năng và gây hoang mang, lo lắng trong nhân dân.

Nêu cao cảnh giác, tuyệt đối "không nghe, không tin, không theo" các đối tượng phản động, các thế lực thù địch lợi dụng tình hình để xuyên tạc, lôi kéo chống đối chính quyền địa phương, gây mất an ninh chính trị trên địa bàn.

Chúng ta tin tưởng rằng với truyền thống yêu nước, đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh chắc chắn sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xây dựng tỉnh Đắk Lắk ngày càng phát triển".