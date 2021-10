Tân Trung đoàn trưởng Trung đoàn Không quân Công an nhân dân là ai?

Người vừa được Bộ Công an trao quyết định Trung đoàn trưởng Trung đoàn đặc biệt trên chính là Đại tá quân đội Nguyễn Ngọc Trung, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 930, Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không - Không quân.

Phóng viên Báo Quân đội nhân dân Điện tử đã có dịp bay cùng anh trên chuyến bay cứu trợ đồng bào Phước Lộc, Phước Thành (huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam). Nhân dịp anh vừa được bổ nhiệm trọng trách mới, chuyển từ sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sang sĩ quan Công an nhân dân để lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn Không quân Công an nhân dân theo chủ trương của Đảng, Nhà nước xây dựng và phát triển lực lượng Cảnh sát Cơ động, xin chia sẻ cùng bạn đọc một số hình ảnh về người trung đoàn trưởng can trường trong chuyến bay xuyên mây mù, gió rít cứu hộ cứu nạn đồng bào vùng sạt lở núi và bị lũ cô lập Phước Sơn.

Cơ trưởng Nguyễn Ngọc Trung cùng tổ bay.

Ngày 13-10, Thượng tá Nguyễn Ngọc Trung, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 930 (Sư đoàn KQ372 - Quân chủng PK-KQ) đã trực thăng Mi-171 cơ động từ Sân bay Đà Nẵng sang Sân bay Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế để vận chuyển 6 tấn lương thực, nhu yếu phẩm đến các địa phương bị ngập nặng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Quảng Trị.

Vào lúc 9 giờ 15 phút sáng 14-10-2020, Sư đoàn 372 tiếp tục điều động Trực thăng Mi-171 của Trung đoàn 930 do Thượng tá Nguyễn Ngọc Trung - Trung đoàn trưởng và Thiếu tá Lê Tiến Dũng - Phi đội trưởng Phi đội 2 lái chính chở hàng cứu trợ đến tiếp tế cho những người đang bị cô lập ở Thủy điện Rào Trăng 3, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tuy phải thực hiện nhiệm vụ trong thời tiết diễn biến phức tạp, tầm nhìn hạn chế do sương mù, song sau 30 phút cất cánh từ sân bay Phú Bài, thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên Huế), Trực thăng Mi-171 của Trung đoàn 930 đã tiếp cận vào khu vực Thủy điện Rào Trăng 3.

Máy bay Mi 171 hạ cánh cứu trợ đồng bào xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị).

Do điều kiện khu vực cứu trợ nhiều hẻm núi, nên Trực thăng Mi-171 tiếp cận ở độ cao khoảng 30 mét và thả một số nhu yếu phẩm cho những người đang mắc kẹt gồm: Mì tôm, lương khô, nước lọc và một số vật tư y tế thiết yếu khác. 10 giờ 15 phút, Tổ bay hoàn thành nhiệm vụ trở về Sân bay Phú Bài an toàn tuyệt đối.

Sáng 23-10-2020, nhận được lệnh của Quân chủng PK-KQ, lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 372 và tổ bay của Trung đoàn 930 do Thượng tá Nguyễn Ngọc Trung và Thiếu tá Lê Tiến Dũng lái chính cùng thành viên tổ bay, đội cứu hộ nhanh chóng hạ quyết tâm, xác định tọa độ và bàn biện pháp tiếp cận điểm đến.

Đúng 9 giờ ngày 23-10, chiếc trực thăng Mi-171 của Trung đoàn 930 cất cánh bay ra phía Thành cổ Quảng Trị, rồi bay thẳng về phía tây. Càng về phía tây, địa hình càng hiểm trở; thời tiết diễn biến phức tạp, gió mạnh, hướng gió luôn thay đổi. Tổ bay khéo léo lợi dụng trục đường giao thông, sông ngòi, khe núi để bay về xã Hướng Việt.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Trung trao đổi với Thủ trưởng Quân chủng và lãnh đạo Sư đoàn Không quân 372 về phương án thực hiện chuyến bay cứu trợ đồng bào Phước Sơn.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Trung, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 930 giao nhiệm vụ cụ thể cho tổ bay.

Bay gần một giờ, chiếc trực thăng mới tới được sân vận động của xã Hướng Việt. Tuy nhiên, do điều kiện bãi đỗ không đảm bảo, Thượng tá Nguyễn Ngọc Trung quyết định bay treo ở độ cao cực thấp 30-40 cm để lực lượng cứu hộ đưa hàng hóa xuống cứu trợ nhân dân.

Đúng 9 giờ 30, ngày 1-11-2020, Trực thăng Mi 171, do Thượng tá Nguyễn Ngọc Trung làm cơ trưởng, Đại úy Mai Xuân Chinh, Phi đội trưởng phi đội 1, Thượng tá Trần Văn Hà, Chủ nhiệm dẫn đường cùng hai Thiếu tá Dương Văn Thắng và Vũ Đình Sơn, cơ giới trên không được lệnh cất cánh. Thời tiết xấu, trời âm u, máy bay xuyên mây bay thẳng hướng Quảng Nam.

Khi đến vùng núi Phước Sơn thì mây càng thêm dày đặc, gió rít liên hồi, máy bay chao lên, liệng xuống mấy vòng rồi lách qua màn mây hun hút để tìm bãi đáp. Rất bình tĩnh, Thượng tá Nguyễn Ngọc Trung lệnh cho Thượng tá Trần Văn Hà và Thiếu tá Dương Văn Thắng tích cực quan sát. Máy bay tiếp tục bay dọc sườn núi khoảng 5 phút, xuyên qua đám mây trước mặt thì phát hiện ra bãi đỗ chính thức.

Máy bay Mi 171 do Thượng tá Nguyễn Ngọc Trung làm cơ trưởng hạ cánh xuống bãi đỗ phụ tiếp tế hàng cứu trợ đồng bào Phước Sơn.

Máy bay Mi 171 hạ cánh đưa đồng bào Phước Sơn bị đi cấp cứu tại bệnh viện Đà Nẵng.

Bay thêm một đoạn nữa, Thượng tá Nguyễn Ngọc Trung cho máy bay hạ thấp độ cao. Do điều kiện bãi đỗ hẹp, thời tiết không thuận lợi, người dân khó cơ động lấy hàng cứu trợ nên Thượng tá Nguyễn Ngọc Trung cho tổ bay bay treo và thả gần 2 tấn hàng cứu trợ trong tiếng reo hò phấn khởi của bà con...

Trưa 2-11-2020, Trực thăng Mi-171 (Trung đoàn 930) do Thượng tá Nguyễn Ngọc Trung lái chính tiếp tục chuyến bay cứu trợ trong điều kiện khó khăn về địa hình, thời tiết mang theo hơn 2 tấn hàng hóa gồm những mặt hàng thiết yếu như gạo, lương khô, chăn màn, quần áo… tiếp tế cho đồng bào hai xã Phước Lộc, Phước Thành (huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam) trong lúc hoạn nạn. Đồng thời trinh sát địa hình giúp Bộ Quốc phòng đưa ra các phương án cứu hộ cứu nạn trên địa bàn các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam.

Theo Tùng Lâm

Quân đội nhân dân