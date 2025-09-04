Tài xế và chủ xe khách bị phạt 32,5 triệu đồng do chở 50/42 khách trên xe

Sáng 4/9, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, Đội 3, C08 vừa lập biên bản xử phạt anh L.V.T. (quê Thanh Hóa) và Công ty T.M. tổng số tiền 32,5 triệu đồng do có liên quan tới việc tài xế T. điều khiển ô tô khách chở quá số người quy định. Công ty T.M. là chủ phương tiện nêu trên.

Chiếc xe khách tại cơ quan công an (Ảnh: Cục CSGT).

Trước đó, người dân phản ánh tới số điện thoại của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng C08 về việc tài xế ô tô khách BKS 36B-020.xx có hành vi chở quá số người theo quy định trên cao tốc. Sau đó, Đội 3 đã tổ chức xác minh vụ việc.

Tới chiều 2/9, Đội 3 đã mời anh L.V.T. đến trụ sở để làm rõ hành vi điều khiển xe khách chở quá số người quy định 8 người (50/42), chở người không có tên trong danh sách hành khách theo quy định (xe trá hình hợp đồng) tại km259 trên cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45.

Tại cơ quan công an anh T. đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình và cam kết sẽ không tái phạm. Với vi phạm này, tài xế T. sẽ bị xử phạt 5,5 triệu đồng và chủ xe (Công ty T.M.) bị xử phạt 27 triệu đồng. Tổng mức phạt 32,5 triệu đồng.

Theo C08, một trong những nguyên nhân dẫn đến việc xe khách chiếm tỷ lệ cao liên quan tai nạn giao thông là do ý thức kém của các tài xế, họ thường xuyên phóng nhanh, vượt ẩu…

Cảnh sát cho biết, việc chở quá số người theo quy định cũng tiềm ẩn việc mất an toàn cao và sẽ để lại hậu quả nặng nề khi có tình huống xấu xảy ra.