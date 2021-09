Tài xế sửa ngày phiếu xét nghiệm, chạy xe vượt chốt từ Hà Nội tới Hải Dương

Dân trí Lực lượng công an tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 liên ngành số A08 tỉnh Hải Dương vừa phát hiện một lái xe "luồng xanh" từ Hà Nội về sửa ngày trên phiếu xét nghiệm để qua chốt vào Hải Dương.

Thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương, sáng 20/9, lực lượng công an tại chốt kiểm soát dịch số A08, ở Km 50+700 trên quốc lộ 5, thuộc địa phận TP Hải Dương - đã kiểm tra hành chính xe ô tô tải "luồng xanh" BKS 29H-276.36 do anh Nguyễn Văn Mai (40 tuổi, ở Sóc Sơn, Hà Nội) điều khiển, đi từ Sóc Sơn vào Hải Dương.

Quá trình kiểm tra, lực lượng công an tại chốt phát hiện phiếu kết quả xét nghiệm test nhanh Covid-19 của anh Nguyễn Văn Mai có dấu hiệu bị sửa chữa, thay đổi ngày làm xét nghiệm và ngày trả kết quả xét nghiệm. Ngoài ra, tại thời điểm kiểm tra, trên xe này còn có 2 người khác ở Sóc Sơn (Hà Nội) và ở Mỹ Hào (Hưng Yên).

Làm việc với lực lượng công an tại chốt, anh Mai khai nhận đã tự mình sửa chữa phiếu xét nghiệm để đi qua các chốt kiểm dịch.

Giấy xét nghiệm Covid-19 bị sửa chữa.

Lực lượng Công an làm việc với Nguyễn Văn Mai tại chốt A08.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, bàn giao các đối tượng trong vụ việc trên cho Công an phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Dương