Bị yêu cầu quay về, tài xế dỡ chốt phòng dịch để ra ngoài

Dân trí Được cán bộ trực chốt giải thích không thể lưu thông ra khỏi địa bàn, tài xế T.V.H. vòng xe đến một chốt "cứng", không có người trực, dỡ thanh chắn để lái xe ra ngoài.

Sáng 11/9, Đại úy Nguyễn Tiến Vinh - Trưởng Công an xã Nghi Xá (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết, anh T.V.H. (công dân của xã) vừa bị UBND huyện ra quyết định xử phạt 5 triệu đồng về hành vi "không chấp hành biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền". Quyết định xử phạt do bà Trần Thị Ánh Tuyết - Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc ký ngày hôm qua, 10/9.

Để phòng, chống dịch, nhiều địa phương ở Nghệ An lập các chốt "cứng", người dân ra, vào địa bàn phải đến các chốt có lực lượng trực để làm thủ tục (Ảnh minh họa).

Theo Đại úy Vinh, vào 27/8, anh T.V.H. điều khiển xe ô tô đến chốt kiểm soát phòng, chống dịch của xã để chở máy gặt lúa ra ngoài. Tuy nhiên, thời điểm này huyện Nghi Lộc đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, trên địa bàn cũng chưa đến thời điểm thu hoạch lúa nên tổ trực chốt giải thích, yêu cầu anh H. quay về.

"Sau đó, chúng tôi phát hiện tài xế H. đang dỡ chốt "cứng" để lưu thông ra hướng đường N5, rời địa bàn. Đây là chốt được dựng bằng tre. Do lực lượng mỏng nên không thể bố trí người trực ở chốt này. Tất cả người dân được yêu cầu không tự ý qua lại những chốt cứng", Đại úy Nguyễn Tiến Vinh thông tin thêm.

