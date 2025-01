Tài xế quên nạp tiền vào tài khoản VETC, cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt ùn tắc

Sáng 26/1, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Quốc Việt, Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Phúc Thành Hưng (doanh nghiệp do nhà đầu tư thành lập để thực hiện dự án) xác nhận vào chiều tối 25/1 (tức 26 tháng Chạp), ngày đầu của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2025, cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt xảy ra ùn tắc.

Tài xế quên nạp tiền vào tài khoản ETC, cao tốc ùn tắc (Video: Dương Nguyên).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, vị trí ùn tắc kéo dài xảy ra tại Trạm thu phí km430+500, thuộc xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Dòng ô tô nối đuôi nhau, nhúc nhích từng cm để qua vị trí này.

Nguyên nhân là nhiều tài xế chưa nắm thông tin về việc kể từ ngày 5/1, cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt đã chính thức thu phí nên chưa đóng tiền vào tài khoản VETC (dịch vụ thu phí tự động).

Nhiều phương tiện còn chưa cài đặt tài khoản để đóng tiền trước khi di chuyển lên cao tốc. Nhân viên thu phí buộc phải hướng dẫn cho tài xế cài đặt tài khoản để xử lý.

Cũng theo ghi nhận của phóng viên, một số trường hợp đã cài đặt tài khoản VETC nhưng trong tài khoản lại không còn đủ tiền để qua trạm.

Trong số các trường hợp nêu trên, nhiều tài xế đi xe biển số Lào và từ các tỉnh phía Nam về quê ăn Tết. Họ đều chia sẻ rằng không nắm được việc cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt (thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam) đã bắt đầu thu phí.

Để giảm thiểu ùn tắc, cán bộ, nhân viên trạm thu phí mở barie cho các phương tiện đi qua và dừng tại vị trí mặt đường bê tông nhằm xử lý.

Theo ông Nguyễn Quốc Việt, Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Phúc Thành Hưng, trong ngày đầu của kỳ nghỉ Tết, lượng phương tiện lưu thông trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt tăng đột biến. Riêng ô tô con, ngày bình thường lượng phương tiện chỉ khoảng 5.000-8.000 xe thì ngày 25/1 tăng vọt lên gần 24.000 xe, còn tổng các phương tiện là hơn 31.000.

Trước việc ùn tắc nêu trên, từ 16h48 ngày 5/1, Công ty cổ phần đầu tư Phúc Thành Hưng đã quyết định xả trạm trong khoảng 30 phút. Ngày 26/1, khi phương tiện giảm hơn, tình hình ùn tắc đã được cải thiện.

"Chúng tôi đã tuyên truyền về việc cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt thu phí trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng. Tuy nhiên, nhiều tài xế ở xa về quê ăn Tết, họ không nắm được thông tin nên chưa dán thẻ thu phí không dừng và tiền trong tài khoản ETC không đủ", ông Việt nói.

Ông Nguyễn Quốc Việt cho biết thêm, theo Nghị định 168, phương tiện mà không đủ điều kiện di chuyển trên cao tốc như chưa dán thẻ sẽ bị phạt 2-4 triệu đồng. Song, giai đoạn đầu, đơn vị này đã trao đổi với Cục Cảnh sát giao thông sẽ không xử phạt vội mà chỉ tuyên truyền cho tài xế nắm được thông tin.

Kể từ 0h ngày 5/1, Dự án thành phần cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt bắt đầu thu phí để hoàn vốn đầu tư theo quy định của Hợp đồng BOT (Xây dựng - Vận hành - Chuyển giao) đã ký với Bộ Giao thông vận tải; thời gian thu phí 16 năm, 6 tháng, 8 ngày.

Dự án có 4 trạm thu phí, trong đó có 3 trạm đặt tại Nghệ An gồm: Km430+500, thuộc xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu; nút giao Nghi Phương, thuộc xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc; nút giao quốc lộ 46B, thuộc xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên và một trạm đặt tại nút giao quốc lộ 8A, thuộc xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh.

Các trạm thu phí này đều sử dụng hệ thống thu phí điện tử không dừng tất cả các làn xe, ứng dụng công nghệ nhận dạng đối tượng bằng sóng vô tuyến, đầu vào ETC đa làn tự do, đầu ra ETC đơn làn.

Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt là một trong 11 dự án thành phần thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn I (2017-2020).

Dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt có tổng mức đầu tư 13.338 tỷ đồng, đi qua địa phận các huyện Diễn Châu, Nghi Lộc, Hưng Nguyên của tỉnh Nghệ An (44,4km) và huyện Đức Thọ của tỉnh Hà Tĩnh (4,9km).