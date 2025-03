Người đàn ông tử vong tại hồ bơi ở TPHCM

Ngày 31/3, Công an TPHCM tổ địa bàn quận 12 điều tra nguyên nhân người đàn ông tử vong tại hồ bơi ở phường Thới An.

Hồ bơi nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: CTV).

Khoảng 14h ngày 30/3, ông T.V.H. (65 tuổi, quê Hà Tĩnh) cùng cháu trai đi bơi tại hồ trên đường TA 13 (phường Thới An). Bơi được một lúc, người đàn ông có dấu hiệu bị đuối sức và chìm dần xuống đáy.

Cháu trai phát hiện vụ việc đã đến ứng cứu, đồng thời hô hoán để nhân viên cứu hộ cùng người dân hỗ trợ đưa ông H. lên bờ. Nhân viên cứu hộ tiến hành sơ cứu và gọi nhân viên y tế đến, nhưng ông H. đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an phường Thới An lấy lời khai nhân chứng, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để làm rõ vụ việc.

Bước đầu xác định nạn nhân tử vong do bệnh lý.