Tài xế ở Bình Dương quỳ lạy, van xin người đàn ông sau khi bị đập kính ô tô

Chiều 11/8, Công an phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương), tiếp nhận tin trình báo của ông P.T.S. về việc người này bị một người đi ô tô dùng khúc xương đe dọa, đập vỡ kính ô tô. Theo ông S., khoảng 12h45 ngày 11/8, ông điều khiển ô tô biển số 61A-723.xx lưu thông trên đường Nguyễn Chí Thanh, hướng về cầu Ông Cộ.

Người đàn ông dùng khúc xương đe dọa ông S. (Ảnh cắt từ clip).

Khi đến ngã tư Cây Me, xe của ông S. suýt xảy ra va chạm với ô tô mang biển số 61A-901.xx do một người đàn ông điều khiển, lưu thông trên đường Nguyễn Chí Thanh rẽ vào đường Lê Chí Dân theo chiều ngược lại.

Sau đó, ông S. tiếp tục lưu thông, khi đến đoạn khu phố 1, phường Hiệp An, người đàn ông điều khiển ô tô biển số 61A-901.xx đuổi theo kịp, ép xe ông S. quay ngược lại và đậu xe trên vỉa hè.

Người này yêu cầu ông S. xuống xe, nhưng ông khóa cửa và ngồi trên xe nên người này lấy khúc xương ống dài khoảng 40 cm ở bồn cây, đập vỡ kính cửa xe phía bên trái và tiếp tục đe dọa.

Ô tô ông S. bị đập vỡ kính (Ảnh: A.T.).

Khi ông S. xuống xe thì người này nắm tóc, ép ông S. quỳ xuống, tay còn cầm khúc xương. Sau khi ông S. xin lỗi, người này tiếp tục đe dọa nên ông bỏ chạy khoảng 50m thì người đàn ông yêu cầu ông S. quay lại.

Khi ông S. quay lại và được người dân can ngăn nên tài xế xe 61A-901.xx dùng khúc xương đập vào kính cửa sau xe, sau đó lên ô tô chạy ngược chiều rời đi.

Toàn bộ diễn biến được camera an ninh nhà dân ghi lại. Công an phường Hiệp An đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.