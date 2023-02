Tài xế container kể khoảnh khắc xảy ra tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam

Theo lãnh đạo Công an huyện Núi Thành, đây là vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng nên công tác điều tra được thực hiện hết sức cẩn thận.

Vị trí xe container bị xe khách đâm ở giữa đầu xe và thùng sơ mi rơ moóc (Ảnh: Công Bính).

Lãnh đạo Công an huyện Núi Thành cho hay ban đầu, tài xế Trần Minh Nhật (SN 1982, trú huyện Núi Thành, người điều khiển xe đầu kéo sơ mi rơ moóc) khai trong lúc điều khiển xe lưu thông trên đường từ hướng quốc lộ 1A xuống cảng Tam Hiệp thì bất ngờ nghe một tiếng rầm lớn nên đã hoảng hốt đạp thắng và dừng lại sau đó.

Theo tài xế Nhật, lúc này, xe container đang chạy qua ngã tư đường Võ Chí Công (đường 129) - đường dẫn xuống cảng Tam Hiệp và đã qua gần hết ngã tư nên chỉ nhìn thẳng, không phát hiện chiếc xe khách chạy trên đường Võ Chí Công phía bên phải của xe mình.

Sau khi lấy lời khai của tài xế xe tải, công an cho về nhà.

Hiện Công an huyện Núi Thành tiếp tục điều tra và xác định nguyên nhân vụ tai nạn lỗi thuộc về ai, nếu lỗi của tài xế container sẽ khởi tố vụ án để điều tra, lỗi của lái xe khách sẽ tiếp tục xem xét vì người này đã tử vong.

Phần đầu xe và thùng sơ mi rơ moóc của xe container hoàn toàn bình thường (Ảnh: Công Bính).

Theo ghi nhận tại hiện trường cho thấy chiếc xe khách đã đâm thẳng vào bên hông xe container (vị trí đâm ở giữa đầu xe và phần thùng sơ mi rơ moóc). Cú va chạm mạnh khiến khu vực này của xe container bị biến dạng, riêng phần đầu xe và thùng sơ mi rơ mooc hoàn toàn lành lặn.

Tại buổi làm việc trưa 14/2 do ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia - chủ trì, ông Phan Chu Ký - Phó Trưởng Công an huyện Núi Thành - cho biết địa điểm xảy ra tai nạn là ngã tư giao nhau, có đèn tín hiệu giao thông là đèn vàng nhấp nháy. Khi xảy ra tai nạn trời có sương mù, tầm nhìn hạn chế.