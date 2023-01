Sửa chữa khe co giãn cầu Phú Lương, quốc lộ 5 ùn tắc nghiêm trọng

UBND TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) vừa có văn bản gửi Cục Quản lý đường bộ I, Chi cục Quản lý đường bộ I.6, Ban An toàn giao thông tỉnh Hải Dương, Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Hải Dương, Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI), về việc đảm bảo an toàn giao thông khi thi công khe co giãn trên Quốc lộ 5 (đoạn qua cầu Phú Lương, phường Nhị Châu, TP Hải Dương).

Giao thông ùn tắc kéo dài trên quốc lộ 5, đoạn cầu Phú Lương. (Ảnh: CTV).

Theo nội dung văn bản, tuyến quốc lộ 5 do Chi cục Quản lý đường bộ I.6 quản lý đang cải tạo, sửa chữa nền mặt đường, khe co giãn trên cầu Phú Lương. Tuy nhiên, việc cải tạo đã gây ùn tắc giao thông thành hàng dài. Việc ùn tắc này bao gồm cả nút giao thông phía dưới cầu vượt phía Tây cầu Phú Lương, gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến việc lưu thông qua lại của các phương tiện khi đi từ TP Hải Dương ra quốc lộ 5 (có thời điểm ùn tắc cả bên trong thành phố).

Mặt khác, lưu lượng giao thông dịp Tết nguyên đán tăng cao đã làm quá tải cho các lực lượng chức năng để thực hiện khi phân luồng giao thông.

Để đảm bảo thuận tiện cho các phương tiện tham gia giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, UBND TP Hải Dương đề nghị Chi cục Quản lý đường bộ I.6, VIDIFI: Đẩy nhanh tiến độ thi công sửa chữa khe co giãn cầu Phú Lương; bố trí thời gian thi công phù hợp để giảm ách tắc tại khu vực cửa ngõ ra vào TP Hải Dương;

Kiểm tra, tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (cử người phân luồng cho các phương tiện phía dưới cầu vượt phía Tây cầu Phú Lương, bố trí các biển chỉ dẫn hướng phương tiện...).

"Đề nghị Chi cục Quản lý đường bộ I.6, VIDIFI thông tin về biện pháp thi công và phương án tổ chức đảm bảo an toàn giao thông về UBND TP Hải Dương", nội dung văn bản nêu.

Trước đó, cuối tháng 11/2022, đơn vị thi công đã có công văn gửi Sở GTVT Hải Dương, Ban An toàn giao thông tỉnh Hải Dương, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Hải Dương),... thông báo kế hoạch thi công khe co giãn cầu Phú Lương và cầu Lai Vu.

Theo công văn trên, để thi công được hạng mục khe co giãn cầu Phú Lương và cầu Lai Vu, đơn vị thi công sẽ triển khai rào chắn cục bộ theo thời gian (cầu Phú Lương 36 ngày, từ 12/12/2022 đến 17/1/2023; cầu Lai Vu 36 ngày, từ 6/2/2023 đến 14/3/2023) để đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công nên việc ùn tắc giao thông là không tránh khỏi.