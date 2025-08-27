Sự thật clip người dân "hôi cá" tầm, cá hồi mặc chủ ao la hét ngăn cản

Chiều 27/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Hoàng Lê Huy, Chủ tịch UBND xã Gia Hội (tỉnh Lào Cai) cho biết, chính quyền đang giao công an xã làm rõ vụ việc xôn xao trên mạng xã hội - người dân "hôi cá" của một chủ trang trại cá tầm, cá hồi trên địa bàn.

Theo ông Huy, do ảnh hưởng của mưa lũ trong những ngày qua, 3 ao nuôi cá tầm, cá hồi của một người phụ nữ trên địa bàn xã bị ảnh hưởng, số lượng cá bị yếu và chết nhiều nên tới sáng nay, chủ trang trại cá đã cho người dân trên địa bàn xã xuống ao, bắt những cá thể cá đã bị chết.

Hình ảnh được cho là chủ ao cá ngăn cản người dân "hôi cá" (Ảnh: Cắt từ clip).

"Tuy nhiên, do số người xuống ao bắt cá đông, họ đã bắt cả những con cá còn sống. Chứng kiến sự việc như vậy, người phụ nữ là chủ trang trại cá đã bức xúc, lên tiếng và xuống cả ao cá để ngăn cản", ông Huy nói.

Cũng theo lãnh đạo xã Gia Hội, sau khi sự việc xảy ra, chính quyền đã yêu cầu công an xã vào cuộc để làm rõ sự việc.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh hàng chục người mang theo bao tải, túi bóng... nhảy xuống một ao cá để bắt cá tầm, cá hồi. Đáng chú ý, có một phụ nữ được cho là chủ ao cá đã lên tiếng ngăn cản, thậm chí cầm ô đi xuống ao cá để ngăn những người đang bắt cá của mình.

Tuy nhiên, trước sự ngăn cản của người phụ nữ, nhiều người vẫn tiếp tục bắt cá trước sự bất lực của chủ trang trại.

Sau khi đoạn clip được đăng tải, rất nhiều người tỏ ra bức xúc trước hành vi "hôi cá" của những người trong đoạn clip nêu trên.