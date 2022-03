"Sờ gáy" loạt nhà thầu thi công quốc lộ cẩu thả gây mất an toàn giao thông

Theo đó, Cục Quản lý đường bộ III đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 nhà thầu thi công tại dự án trên do không đảm bảo an toàn trong thi công, gây mất an toàn giao thông.

Cụ thể, Công ty CP Đầu tư thương mại và Xây dựng giao thông 1 (có địa chỉ ở Hà Nội) bị xử phạt 12 triệu đồng do vi phạm khi thi công trên đường bộ đang khai thác bố trí cọc tiêu di động không đầy đủ theo quy định (vi phạm từ km238+200 đến km238+200 phía trái tuyến, quốc lộ 19 (QL), Ia Nan - Đức Cơ - Gia Lai).

Công ty CP Xây dựng dịch vụ và Thương mại 68 (địa chỉ ở TP Hà Nội) bị xử phạt 12 triệu đồng do vi phạm lỗi thi công trên đường bộ đang khai thác bố trí cọc tiêu di động không đầy đủ theo quy định (vi phạm từ km190+300 đến km190+500 bên phải tuyến QL19, Thăng Hưng - Chư Prông - Gia Lai).

Công ty CP Xây lắp và Cơ khí Phương Nam (địa chỉ ở tỉnh Phú Thọ) bị xử phạt 12 triệu đồng do vi phạm từ km214+400 đến km216 bên phải tuyến QL19, Ia Krêl - Đức Cơ - Gia Lai.

Nhiều vị trí thi công trên đường bộ đang khai thác bố trí cọc tiêu di động không đầy đủ theo quy định (Ảnh: T.H).

Ngoài ra, Cục Quản lý đường bộ III cũng xử phạt Công ty TNHH Hợp Tiến (tỉnh Hà Nam) và Công ty CP Xây dựng tổng hợp Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) mỗi đơn vị 4 triệu đồng, do vi phạm không bố trí người hướng dẫn giao thông khi đang thi công QL19.

Dự án nâng cấp QL19 khu vực Tây Nguyên dài khoảng 143 km, đi qua địa bàn 2 tỉnh Gia Lai (dài 126 km) và Bình Định (dài 17 km) do Ban Quản lý Dự án 2 - Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 155,8 triệu USD, tương đương hơn 3.600 tỷ đồng, trong đó vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB) 150 triệu USD, vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Úc khoảng 2,1 triệu USD cho công tác thiết kế kỹ thuật và 3,7 triệu USD vốn đối ứng trong nước.

Dự án tổ chức thi công từ cuối tháng 8/2021 và dự kiến hoàn thành trong năm 2023.