Sở Du lịch Ninh Bình khuyến cáo sau vụ khách tử vong trong rừng Cúc Phương

Công văn Sở Du lịch Ninh Bình gửi Ban quản lý các khu, điểm du lịch; các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh nêu rõ, trong thời gian qua, loại hình du lịch trong rừng được nhiều khách du lịch lựa chọn để trải nghiệm và khám phá thiên nhiên một cách trực tiếp.

Du khách quốc tế khám phá Vườn quốc gia Cúc Phương ở Ninh Bình (Ảnh: Thái Bá).

Thông qua các hoạt động phổ biến như: đi bộ đường dài, leo núi, đạp xe, chèo thuyền kayak, tham quan hang động, cắm trại... du khách có cơ hội hòa mình vào thiên nhiên hoang sơ và tận hưởng bầu không khí trong lành.

Công tác đảm bảo an toàn cho khách du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã được các cấp, các ngành, cơ sở kinh doanh thường xuyên quan tâm. Tuy nhiên, thực tế vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của du khách dẫn đến một số vụ tai nạn khi đi du lịch trong rừng.

Để đảm bảo an toàn cho du khách khi trải nghiệm các loại hình du lịch trong rừng tại các khu, điểm du lịch có điều kiện tự nhiên đặc thù, Sở Du lịch đề nghị UBND cấp xã, Ban quản lý các khu, điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh quan tâm phối hợp thực hiện một số nội dung.

Theo đó, Sở Du lịch yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho du khách; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền để người dân, du khách dễ dàng tiếp cận, hiểu rõ các nguy cơ và biện pháp phòng tránh khi đi du lịch trong rừng.

Động Người xưa trong rừng Cúc Phương thu hút nhiều du khách băng rừng, leo núi để khám phá (Ảnh: Thái Bá).

Ban Quản lý các khu, điểm du lịch sinh thái cần tăng cường công tác khuyến cáo, đặt biển cảnh báo, hướng dẫn, cắm mốc chỉ đường, đồng thời phối hợp với lực lượng kiểm lâm, an ninh để kiểm soát chặt chẽ hoạt động trekking trái phép;

Các đơn vị phải công khai số điện thoại hỗ trợ khách du lịch tỉnh Ninh Bình (19000117) và số điện thoại của Ban quản lý khu, điểm du lịch tại các vị trí dễ thấy. Bên cạnh đó, phối hợp xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án cứu nạn, cứu hộ, chuẩn bị phương tiện để sẵn sàng phục vụ nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn và cứu hộ du khách trong mọi tình huống.

Đối với các doanh nghiệp lữ hành, Sở Du lịch yêu cầu bồi dưỡng và cử hướng dẫn viên dẫn đoàn có kinh nghiệm, am hiểu địa hình, kỹ năng cứu nạn, cứu hộ tham gia đoàn; hướng dẫn viên khi tổ chức tour cần phổ biến kỹ nội quy, lộ trình và trang thiết bị cần thiết.

Đối với du khách, cần tuân thủ nghiêm túc các khuyến cáo, hướng dẫn an toàn, chuẩn bị sức khỏe, trang thiết bị phù hợp trước khi tham gia các hoạt động trong rừng, cụ thể như: Luôn đi theo đoàn, tuyệt đối không tách nhóm hoặc đi một mình; trang phục gọn gàng, giày leo núi phù hợp, mang theo áo mưa, thuốc chống côn trùng; chuẩn bị đầy đủ nước uống, một số vật dụng y tế cơ bản, đồ ăn nhẹ cần thiết;

Khách du lịch cần giữ liên lạc thường xuyên với hướng dẫn viên/nhóm, tuân thủ tín hiệu tập trung; không xâm hại cảnh quan thiên nhiên, không chạm vào động thực vật lạ; thông báo ngay cho hướng dẫn viên hoặc ban quản lý nếu cảm thấy mệt, lạc đường hoặc gặp sự cố.

Sở Du lịch Ninh Bình khuyến cáo du khách tuyệt đối không tự ý trekking, đi sâu vào rừng khi chưa có sự hướng dẫn của lực lượng chức năng, hướng dẫn viên (Ảnh: Thái Bá).

Bên cạnh đó, du khách tuyệt đối không tự ý trekking, đi sâu vào rừng khi chưa có sự hướng dẫn của lực lượng chức năng, hướng dẫn viên. Sở Du lịch Ninh Bình đề nghị UBND các xã, phường, đặc biệt là các địa phương có loại hình du lịch trong rừng quan tâm chỉ đạo.

Kinh nghiệm đi rừng và khám phá hang động

Ông Đ.V.X. (một người dân tỉnh Ninh Bình, thường xuyên đi rừng và khám phá hang động ở rừng Cúc Phương) chia sẻ, khi đi rừng và khám phá hang động nếu có dấu hiệu bị lạc hãy cố gắng tìm đường quay lại lối cũ, không nên đi tiếp đường mới sẽ mất phương hướng.

Bên cạnh đó, khi đi đến đâu cần đánh dấu đường mình đã đi qua theo cách của mình để mình nhớ.

Cũng theo ông X., nếu không tìm được lối ra trong thời gian đã mệt thì đứng lại một chỗ không nên đi tiếp, phát cảnh báo vẽ lên vách đá để đội tìm kiếm dễ phát hiện, rồi kiếm quả chuối rừng ăn tạm dưỡng sức chờ người tìm kiếm.