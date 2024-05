"Sau buổi dự đám cưới, tôi thấy cấm tuyệt đối nồng độ cồn có khi lại đúng"

Quy định về cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi lái xe tiếp tục nhận được sự quan tâm của đại biểu Quốc hội trong phiên thảo luận chiều 22/5, về dự thảo Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ.

Đại biểu Nguyễn Quang Huân (Bình Dương) nhắc lại tại kỳ họp thứ 6, ông đã đề nghị không nên quy định cứng nồng độ cồn bằng 0 khi lái xe; nhưng mới đây, khi tham dự một đám cưới ở quê, vị đại biểu thấy "việc cấm tuyệt đối có khi lại đúng".

Theo ông, một bộ phận người dân vẫn nể nang nhau hơn là coi trọng pháp luật.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Quang Huân (Ảnh: Phạm Thắng).

Lắng nghe ý kiến cử tri, ông Huân cho biết có ý kiến đề nghị tiếp tục giữ mức quy định nồng độ cồn bằng 0 như hiện nay để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nhưng cũng có ý kiến cho rằng quy định như vậy là quá chặt.

"Thành thực mà nói, cả hai loại ý kiến trên đều có vẻ định tính, chưa đủ cơ sở khoa học để khẳng định quan điểm nào là đúng. Vì thế tôi không cố bảo vệ quan điểm nồng độ cồn bằng 0 hay có ngưỡng, vì có thể đúng ở đối tượng này mà chưa chắc đúng ở đối tượng kia. Hoặc có thể bây giờ đúng nhưng 10 năm sau chưa chắc đã đúng", ông Huân nói.

Ông đề nghị ban soạn thảo bổ sung thêm những cơ sở thuyết phục để Quốc hội quyết định sao cho luật thông qua thấu tình, đạt lý, đáp ứng nguyện vọng của đa số nhân dân.

Cơ sở ở đây, theo ông Huân, là các số liệu thống kê xã hội học như có bao nhiêu % vụ TNGT do rượu, bia gây ra. Và trong số vụ tai nạn đó bao nhiêu % do vượt ngưỡng, chủ yếu ở lứa tuổi nào?

"Nếu số vụ tai nạn đa số do vượt ngưỡng rượu bia gây ra hay các vụ tai nạn do rượu bia chỉ tập trung ở một nhóm đối tượng nào đó, có thể phân tầng và áp dụng các biện pháp giáo dục nâng cao nhận thức, truyền thông, không lấy cái đơn lẻ áp dụng cho cái chung. Nghĩa là khi đó không nên quy định nồng độ cồn bằng 0", ông Huân nêu quan điểm.

Ngược lại, nếu số liệu cho thấy tai nạn do rượu bia gây ra chiếm tỷ lệ lớn, phân bố ở mọi đối tượng độ tuổi, thành phần, độ tuổi, không kể vượt ngưỡng hay dưới ngưỡng, ông nhấn mạnh phải đưa quy định nồng độ cồn bằng 0 vào luật.

Đại biểu Quốc hội Trần Văn Tuấn (Ảnh: Phạm Thắng).

Nhìn từ góc độ khác, đại biểu Trần Văn Tuấn (Bắc Giang) cho rằng cần quy định chặt chẽ để tránh xử lý oan đối với người không uống bia, rượu tham gia giao thông.

Ông nhất trí với quy định cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi lái xe nhằm mục đích phòng ngừa, giảm tai nạn giao thông, giảm những rủi ro, thiệt hại tiềm tàng do việc sử dụng rượu, bia gây ra.

"Tuy nhiên, quy định cấm nêu trên đã thực sự đầy đủ, chặt chẽ hay chưa? Liệu có dẫn đến việc có trường hợp bị xử lý oan sai hay không, nhất là đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nội sinh?", vị đại biểu đặt vấn đề.

Băn khoăn khi báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng nêu rõ đến nay chưa có căn cứ rõ ràng cho trường hợp nồng độ cồn nội sinh, vị đại biểu tỉnh Bắc Giang đề nghị quy định chặt chẽ những vấn đề này trong Luật, để tránh việc xử lý oan sai đối với người không uống bia, rượu và đồ uống có cồn khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Đại biểu Trần Văn Tuấn đề nghị cần tiếp tục nghiên cứu, chỉnh sửa, bổ sung Khoản 2, Điều 10 của dự thảo Luật về hành vi bị nghiêm cấm theo hướng: "Cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn; trừ trường hợp trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn do bị bệnh dẫn đến tăng chuyển hóa nồng độ cồn nội sinh".

Bên cạnh đó, ông góp ý cần bổ sung quy định trong Luật về việc giao Chính phủ quy định chi tiết trường hợp và cách thức xác định nồng độ cồn nội sinh đối với người bị bệnh khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, nhằm tránh việc xử lý oan sai đối với các trường hợp này.

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (Ảnh: Phạm Thắng).

Với quan điểm phương án nào cũng có lý lẽ riêng, đại biểu Trần Công Phàn (Bình Dương) đề nghị nếu cần thiết có thể thiết kế 2 phương án xin ý kiến đại biểu Quốc hội. Phương án nào được đa số đại biểu tán thành sẽ được lựa chọn.

Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) nêu thực tế trên thế giới chỉ có 23 quốc gia cấm tuyệt đối nồng độ cồn, còn lại vẫn cho phép lái xe trong ngưỡng nhất định.

"90% tai nạn giao thông xảy ra do ý thức, nhận thức của người tham gia giao thông chứ không phải do uống rượu, bia. Say xỉn lái xe mới không làm chủ được, còn có hơi chút xíu, làm gì mà không làm chủ được", ông Hòa nêu quan điểm và đề nghị cho phép có ngưỡng nồng độ cồn với lái xe máy như quy định của luật hiện hành. Nếu cấm tuyệt đối, theo ông Hòa, là quá cứng nhắc.