Sạt lở taluy ở Đà Lạt, 2 du khách thiệt mạng

Ngày 12/8, lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp cùng Công an phường Xuân Trường - Đà Lạt, Lâm Đồng, tổ chức điều tra, làm rõ vụ sập taluy khiến 2 du khách tử vong.

Lực lượng chức năng phong toả hiện trường khu vực xảy ra sạt lở (Ảnh: Minh Hậu).

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, trên địa bàn phường Xuân Trường - Đà Lạt xuất hiện mưa lớn nhiều giờ khiến taluy ở một quán cà phê trên hẻm 108, đường Hùng Vương, bị sạt lở. Hàng chục mét khối đất đá từ trên cao đổ xuống, đè trúng 2 du khách sinh năm 2009 khiến nạn nhân tử vong.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt phong toả hiện trường, tổ chức điều tra, làm rõ vụ việc.

Đường Trần Quốc Toản ở phường Lâm Viên - Đà Lạt bị ngập do mưa lớn (Ảnh: Minh Hậu).

Taluy bị sập có chiều dài khoảng 20m, đất đá đổ ập xuống trong lúc 2 du khách đang ngồi uống cà phê.

Chiều cùng ngày, trên địa bàn các phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Viên - Đà Lạt, Langbiang - Đà Lạt, Lâm Đồng, xuất hiện mưa lớn trong khoảng 1 giờ. Cơn mưa nặng hạt làm đường Phan Đình Phùng, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Trần Quốc Toản bị ngập 20-80cm.