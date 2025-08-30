Sạt lở cầu bắc qua sông Lam, hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng

Chiều 30/8, bà Kha Thị Hiền, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Quang, thông tin với phóng viên Dân trí về tình hình sạt lở nghiêm trọng trên địa bàn do mưa lũ kéo dài.

Nhiều điểm trên tuyến đường Bãi Xa - Tùng Hương đã xảy ra sạt lở ta luy dương, gây khó khăn nghiêm trọng cho việc đi lại của người dân và phương tiện, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Cầu bắc qua sông Lam bị sạt lở mố (Ảnh: Kha Hiền).

Đặc biệt, cầu bắc qua sông Lam, tuyến huyết mạch nối các bản Đình Phong Sang, Đình Tiến, Đình Hương, Đình Thắng và xã Yên Hòa (quốc lộ 48C) đi Tam Đình, đã bị hư hỏng nặng, khiến phương tiện không thể lưu thông.

Bà Hiền cho biết các điểm sạt lở nằm trên cung đường duy nhất nối xã Tam Quang với các khu vực khác, lòng đường hẹp chỉ đủ một làn xe nên rất nguy hiểm. Chính quyền xã đã kịp thời cắm biển cảnh báo và phát loa thông tin để người dân chủ động phòng tránh.

“Chúng tôi khuyến cáo bà con và các chủ phương tiện phải hết sức chú ý, tuân thủ biển báo giao thông, hạn chế di chuyển khi trời mưa lớn. Xã đang phối hợp với các lực lượng chức năng đánh giá thiệt hại và lên kế hoạch khắc phục sớm nhất có thể”, bà Hiền nhấn mạnh.

Nhiều điểm trên tuyến đường Bãi Xa - Tùng Hương xảy ra sạt lở ta luy dương (Ảnh: Kha Hiền).

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, lực lượng chức năng đã cử người trực chốt tại khu vực cầu, cắm biển cảnh báo và cấm phương tiện qua lại. Người dân ở các bản bị ảnh hưởng buộc phải đi vòng qua Khe Bố để sang xã Tam Đình cũ. Tuyến đường vòng tuy xa hơn nhưng hiện là phương án duy nhất để tránh rủi ro.

Việc cầu bắc qua sông Lam bị chia cắt đã ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt, học tập của học sinh, người dân, cũng như các hoạt động sản xuất, kinh doanh.