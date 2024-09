Sập nhà điều hành thủy điện ở Lào Cai, 5 người mất tích

Tối 10/9, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, lúc 1h cùng ngày, Công an xã Bản Cái, huyện Bắc Hà nhận được tin báo của một công nhân về việc xảy ra vụ sạt lở đất làm sập nhà điều hành thủy điện Đông Nam Á - Nậm Lúc, khiến 5 người mất tích.

Sau khi nhận tin báo, Công an xã Bản Cái phối hợp với chính quyền địa phương triển khai ngay các biện pháp cứu hộ cứu nạn, đồng thời cử Trung úy Lý Thành Nam, cán bộ Công an xã tìm cách liên lạc báo về Công an huyện Bắc Hà.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Công an cung cấp).

Do khu vực xã Bản Cái bị cô lập hoàn toàn với các địa phương khác trong huyện, không có sóng điện thoại, đường giao thông bị sạt lở chia cắt, Trung úy Nam đã cắt rừng, đi bộ hơn 10km, rà sóng điện thoại tại nhiều khu vực để tìm cách thông báo về Công an huyện Bắc Hà.

Đến 13h chiều cùng ngày, sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Bắc Hà đã huy động lực lượng tìm cách tiếp cận hiện trường, tìm kiếm người bị nạn.

Theo cảnh sát, tới tối cùng ngày, vẫn còn 5 người bị mất tích tại vị trí sạt lở. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do sạt lở lớn từ trên sườn núi, khiến lượng lớn đất đá tràn xuống nhà điều hành của Nhà máy thủy điện Đông Nam Á - Nậm Lúc gây sập.

Sau khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng đã đưa những người thoát nạn về trạm y tế xã Bản Cái để chăm sóc và điều trị vết thương.

Chiều nay 10/9), Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai đã đưa một xuồng hơi đến để vận chuyển nhân lực và người bị nạn đi theo sông Chảy, một máy điện thoại vệ tinh phục vụ liên lạc cứu người bị nạn.