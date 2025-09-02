Sáng Quốc khánh 2/9, Hà Nội nắng nhẹ

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết sáng 2/9, khu vực trung tâm Hà Nội khả năng cao không mưa, trời nắng nhẹ, nhiệt độ 26-30 độ C.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định xác suất có mưa buổi sáng dưới 20% với lượng mưa nhỏ và kết thúc nhanh.

Theo dự báo, khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Dự báo khu vực Trung Bộ và Nam Bộ nhiều nơi mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Người dân tập trung từ chiều 1/9 chờ xem diễu binh, diễu hành sáng 2/9 (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Dự báo thời tiết ngày 2/9 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Có mây, có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C, riêng đồng bằng và ven biển 30-32 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.