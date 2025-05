Rà soát toàn bộ vụ tai nạn làm nữ sinh 14 tuổi tử vong ở Vĩnh Long

Sáng 13/5, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, lãnh đạo công an tỉnh đã chủ trì buổi làm việc đối với cán bộ, lãnh đạo liên quan trong quá trình xử lý, tiếp nhận điều tra và giải quyết khiếu nại đối với vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra tại 4/9/2024 tại xã Vĩnh Xuân (huyện Trà Ôn).

Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã cho rà soát lại toàn bộ vụ việc, cam kết xử lý nghiêm theo quy định của ngành nếu phát hiện cán bộ để xảy ra sai sót, vi phạm trong quá trình xử lý, thụ lý vụ tai nạn nói trên.

Hiện trường vụ tai nạn gây ra cái chết của em Tr. (Ảnh: CTV).

Về tình hình sức khỏe tài xế liên quan đến vụ tai nạn là Nguyễn Văn Bảo Trung (SN 1992, đồng thời cũng là nạn nhân trong vụ nổ súng), hiện đã có thể tự thở nhưng tri giác chưa phục hồi hoàn toàn.

Theo Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, bệnh nhân vẫn còn lơ ngơ, chưa nhận thức tốt. Viên đạn đã được gắp ra nhưng vẫn còn máu tụ trong não.

Thời điểm này, bệnh nhân chưa phục hồi hoàn toàn, dấu hiệu sinh tồn ổn định nhưng không tỉnh táo, không loại trừ khả năng bị di chứng.

Như Dân trí đã đưa tin, sáng 28/4, tại xã Vĩnh Xuân (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long), ông Nguyễn Vĩnh Phúc (SN 1983, ngụ xã Trà Côn, huyện Trà Ôn) đã dùng súng tự chế bắn Nguyễn Văn Bảo Trung là tài xế liên quan vụ tai nạn làm cháu N.N.B.Tr. (SN 2010) tử vong. Cháu Tr. là con gái ông Phúc.

Qua xác minh ban đầu, nguyên nhân do mâu thuẫn trong xử lý vụ tai nạn nói trên.

Chiều 7/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án hình sự vụ tai nạn để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long chưa khởi tố bị can, đang tiếp tục củng cố hồ sơ để điều tra.

Đối với vụ nổ súng xảy ra tại Vĩnh Long vào sáng 28/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Giết người để điều tra, xử lý.