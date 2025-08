Quyết liệt ngăn người dân tự ý bơi lội tại hồ núi Lớ

Ngày 5/8, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) phối hợp với Công an phường Hoa Lư đang triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng người dân tự ý tắm, bơi lội tại hồ núi Lớ, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Người dân tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đổ ra hồ núi Lớ tắm giải nhiệt vào mỗi buổi chiều do thời tiết nắng nóng và oi bức (Ảnh: Trọng Tùng).

Những ngày qua, thời tiết tại Ninh Bình oi bức, nắng nóng lên đến 40 độ C, nên vào các buổi chiều, người dân phường Hoa Lư và khu vực lân cận đã đổ về khu vực hồ núi Lớ tắm, bơi lội để giải nhiệt.

Không chỉ có người lớn mà rất đông trẻ em được phụ huynh đưa con em đến đây tắm. Nhiều người tự chủ động mặc áo phao, nhưng rất nhiều người đã không có biện pháp bảo hộ an toàn trong khi tắm tại hồ nước sâu từ 4-6m.

Lãnh đạo Công an phường Hoa Lư cho biết, tại khu vực hồ núi Lớ, mặc dù đã có biển cảnh báo nguy hiểm và cấm tắm, bơi lội, tuy nhiên vẫn có tình trạng một số người dân tự ý tụ tập, rủ nhau xuống hồ tắm, bơi lội, gây nguy cơ đuối nước do hồ không được thiết kế, trang bị các điều kiện để bảo đảm an toàn cho việc bơi lội.

Lực lượng công an ra quân ngăn chặn tình trạng người dân tắm tại hồ nước sâu (Ảnh: Thanh Bình).

Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời tình trạng trên, không để xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã chủ động phối hợp với Công an phường Hoa Lư làm việc với doanh nghiệp được giao khai thác hồ núi Lớ, đề nghị đơn vị tăng cường thêm hệ thống biển báo nguy hiểm, cấm tắm, bơi lội.

Đồng thời cùng Công an phường Hoa Lư, lực lượng bảo vệ của doanh nghiệp cũng liên tục tổ chức tuần tra, nhắc nhở người dân không tắm, bơi lội tại hồ, tránh nguy hiểm xảy ra.

Chính quyền địa phương cũng đã và cuộc tăng cường công tác tuyên truyền, nhất là tổ chức phát các bài tuyên truyền về cấm bơi lội, phòng, chống đuối nước trên hệ thống loa phát thanh, hệ thống truyền thanh cơ sở của địa phương.

Bảo vệ khu vực hồ của doanh nghiệp dùng loa tuyên truyền, nhắc nhở người không tắm dưới hồ (Ảnh: Thanh Bình).

Lực lượng công an yêu cầu các hộ kinh doanh trong khu vực không sử dụng lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, phối hợp tuyên truyền vận động người dân không tắm, bơi lội; không bán, cho thuê áo phao phục vụ việc tắm, bơi lội tại khu vực này.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, sau khi lực lượng chức năng vào cuộc, từ chiều 4/8 đến nay, tình trạng người dân tập trung tại khu vực hồ núi Lớ để tắm, bơi lội đã không còn diễn ra.

Trước đó, năm 2023, tại hồ này, một nam thanh niên xuống tắm đã bị đuối nước dẫn đến tử vong.