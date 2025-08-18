Quảng Ngãi đề xuất điều chỉnh vị trí đặt ga đường sắt tốc độ cao

Ngày 18/8, ông Nguyễn Phúc Nhân, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, cho biết vị trí dự kiến đặt ga đường sắt tốc độ cao nằm gần khu vực sân bay cũ thuộc phường Nghĩa Lộ. Khu vực này có khu công nghiệp Quảng Phú, dân cư đông đúc.

Do đó, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đã kiến nghị Bộ Xây dựng điều chỉnh vị trí đặt ga đường sắt tốc độ cao, cách vị trí ban đầu khoảng 1,5km. Vị trí này còn quỹ đất rộng, thuận lợi cho việc xây dựng nhà ga.

Vị trí dự kiến đặt ga đường sắt tốc độ cao nằm tại khu vực có khu công nghiệp, dân cư khá đông đúc (Ảnh: Quốc Triều).

Theo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, vị trí mới được đề xuất có không gian thuận lợi cho việc kết nối giao thông đường bộ, mở ra cơ hội phát triển đô thị quanh khu vực nhà ga.

Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của dự án cho thấy, hướng tuyến của đường sắt tốc độ cao đi qua 3 khu tái định cư dự án cao tốc Bắc - Nam. Điều này sẽ ảnh hưởng đến đời sống của người dân vừa được tái định cư.

“Hướng tuyến của đường sắt tốc độ cao đi qua 3 khu tái định cư. Sở cũng có kiến nghị điều chỉnh. Tuy nhiên, việc điều chỉnh hướng tuyến là rất khó khăn”, ông Nhân thông tin.

Tuyến đường sắt tốc độ cao qua Quảng Ngãi dự kiến đi qua 3 khu tái định cư vừa được đưa vào sử dụng (Ảnh: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi).

Theo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đoạn qua Quảng Ngãi dài 86km, đi qua 16 xã và 3 phường.

Tuyến đường sắt tốc độ cao chủ yếu chạy song song với đường sắt hiện hữu và quốc lộ 1. Ở đoạn qua Quảng Ngãi có 4 điểm giao cắt với cao tốc Bắc - Nam.

Để thực hiện dự án cần 11.300 tỷ đồng giải phóng mặt bằng, tái định cư. Trong đó chi phí tái định cư gần 1.300 tỷ đồng với hơn 3.200 lô đất phục vụ người dân bị ảnh hưởng bởi dự án.