Quảng Nam: Ca F1 của BN 2982 dương tính với SARS-CoV-2

Dân trí Ca F1 của BN 2982 (28 tuổi, trú tại Cẩm An, Hội An) được ngành y tế tỉnh Quảng Nam truy vết, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm ngay sau khi BN 2982 có kết quả xét nghiệm dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Tối ngày 4/5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam đã có báo cáo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Khu phố nơi bệnh nhân BN 2982 và vợ ở (nghi dương tính với SARS-CoV-2), người dân đóng cửa.

Theo thông tin dịch tễ, ngày 22/4/2021, F1 này đi cà phê với chồng tại quán Sambo, đường Hai Bà Trưng, TP Hội An. Từ ngày 22 - 26/4/2021, người này ở nhà không đi đâu. Ngày 27/4/2021, buổi sáng tiếp xúc với 2 chị tới học việc tại spa (cả 2 đều ở phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn) và đã khai báo y tế.

Ngày 28/4/2021, buổi sáng bệnh nhân chỉ ở nhà, từ 13-13h30, người này gội đầu tại tiệm tóc Kiều Oanh (bãi biển An Bàng, TP Hội An). Từ 14-16h30, đi khám thai tại Bệnh viện Hoàn Mỹ (Đà Nẵng); từ 17-19h đến Lotte Mart (tầng 3, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Đà Nẵng) ăn lẩu và về lại nhà. Từ 20-23h đi ăn cùng chồng và nhóm bạn của chồng tại quán ốc Phố Cổ, TP Hội An.

Ngày 29/4/2021, lúc 9h sáng người này mua mì tại nhà bà Nghị (phường Cẩm An, TP Hội An, có đeo khẩu trang) sau đó về nhà chăm con. Khoảng 17h chiều, ăn bánh canh bà Quýt (đường Thanh Hóa, phường Tân An, TP Hội An) cùng chồng.

Ngày 30/4/2021, buổi sáng ở nhà, buổi chiều đi ăn bánh canh bà Quýt (đường Thanh Hóa, phường Tân An, TP Hội An) cùng chồng, sau đó đến homestay đường Bờ Biển (biển An Bàng, phường Cẩm An, TP Hội An) thăm gia đình một người chị, có tiếp xúc với một nhân viên phục vụ tại homestay, người Bình Định (đã trở về quê và khai báo y tế tại Bình Định).

Bệnh nhân này có mua tạp hóa tại tiệm Minh Vân (phường Cẩm An, TP Hội An), tiếp xúc với một người (có đeo khẩu trang), không nhớ rõ ngày.

Trước khi lấy mẫu 3 ngày, từ ngày 1/5/2021, bệnh nhân ở nhà, không đi ra ngoài. Ngày 2/5/2021, buổi sáng ở nhà, buổi chiều 15h tiếp xúc với bà P.L (khách đến làm spa ở khối Hà Quảng Tây, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn). Từ 20-21h, ăn bánh kẹp bà Xí ở đường Hai Bà Trưng, TP Hội An. Từ 21-22h đi uống cà phê Highland đường Hai Bà Trưng, TP Hội An với hai người, sau đó về nhà.

Ngày 3/5/2021, bệnh nhân ở nhà không đi đâu, có tiếp xúc chị N.T.T (tại tổ 17 An Bàng, phường Cẩm An, TP Hội An, là khách đến làm spa). Từ 22h, bệnh nhân được chuyển cách ly tập trung tại Trạm Y tế xã Cẩm Thanh, TP Hội An.

Sáng 4/5/2021, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm. Đến chiều 4/5/2021, bệnh nhân có kết quả nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại tình trạng bệnh nhân ổn định, không triệu chứng.

Sở Y tế Quảng Nam thông báo lịch trình của trường hợp nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2 đến các cấp, chính quyền được biết và liên hệ với số điện thoại đường dây nóng của Sở Y tế đã công bố để được tư vấn và cùng phối hợp trong công tác phòng chống dịch.

Tạm dừng một số hoạt động tại TP Hội An kể từ 0h ngày 5/5/2021 Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các hoạt động tạm dừng gồm hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội, hội thi, hội diễn, lễ kỷ niệm, triển lãm, đại hội, hội nghị, hội thảo, nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự, các sự kiện khác tập trung quá 30 người. Các khu, điểm du lịch, khu di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh tổ chức hoạt động đón khách tập trung quá 30 người. Các hoạt động tổ chức ăn, uống tập thể (đám hiếu, đám hỷ, tiệc liên hoan, tân gia…) tập trung quá 30 người. Hoạt động của các khu vui chơi, giải trí; internet công cộng, trò chơi điện tử; rạp chiếu phim, rạp hát; cơ sở làm đẹp; quán pub, quán bar, karaoke, vũ trường, massage; hoạt động khu phố đi bộ, chợ đêm; hoạt động tắm biển công cộng. Các cơ sở giáo dục và đào tạo, các trung tâm tin học, ngoại ngữ, giáo dục kỹ năng sống, dạy thêm, học thêm. UBND tỉnh Quảng Nam giao Chủ tịch UBND thành phố Hội An chỉ đạo các ngành chức năng và UBND các xã, phường thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện, kịp thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không chấp hành quy định tạm dừng nêu trên.

Công Bính