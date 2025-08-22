Con người và trang bị sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ diễu binh, diễu hành

Nhấn mạnh trên được Thiếu tướng Tống Văn Thanh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nêu tại buổi khai trương Trung tâm Báo chí Triển lãm và Họp báo trong nước và quốc tế về Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Buổi khai trương diễn ra vào chiều 22/8, tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia (Hà Nội) do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

Phát biểu tại buổi khai trương Thiếu tướng Tống Văn Thanh cho biết, Trung ương giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện lễ diễu binh, diễu hành vào sáng 2/9.

Theo Thiếu tướng Tống Văn Thanh, đến ngày 22/8 có 6 lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành, cụ thể gồm: Lực lượng rước đuốc truyền thống và tiêu binh đài lửa; lực lượng pháo lễ; lực lượng Không quân bay chào mừng.

Cũng theo Thiếu tướng Tống Văn Thanh, lực lượng diễu binh, diễu hành gồm: 4 khối nghi trượng; 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân (26 khối quân đội, 17 khối công an); các khối quân đội nước ngoài (dự kiến 4 khối), gồm: Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia; lực lượng xe, pháo quân sự, xe đặc chủng Công an,...

Các lực lượng tham gia tổng hợp luyện tối 21/8 (Ảnh: Nguyễn Hải).

Về chương trình diễu binh, diễu hành gồm rước đuốc truyền thống, bắn pháo lễ, không quân bay chào mừng.

Về quá trình diễn ra lễ diễu binh, diễu hành, Thiếu tướng Tống Văn Thanh cho biết các khối đi theo thứ tự: Diễu hành của khối nghi trượng; diễu binh các khối đi bộ (thứ tự các khối quân đội, các khối quân đội nước ngoài, dân quân tự vệ; các khối công an); diễu binh của khối xe, pháo quân sự; xe đặc chủng Công an; diễu binh lực lượng vũ trang trên biển; diễu hành các khối quần chúng,...

Thiếu tướng Tống Văn Thanh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam (Ảnh: Nguyễn Hải).

Theo Thiếu tướng Tống Văn Thanh, thời gian qua Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã chỉ đạo tổ chức huấn luyện các lực lượng tham gia A80 từ đầu tháng 5, tổ chức hợp luyện 4 buổi, tổng hợp luyện 5 buổi.

Riêng buổi Tổng hợp luyện 21/8, Thiếu tướng Tống Văn Thanh nhận xét có chất lượng tốt, với sự tham gia của toàn bộ các khối, lực lượng và cả 3 khối quân đội các nước là Nga, Lào, Campuchia.

Nhìn chung đến nay các khối, các lực lượng đều hoàn thành tốt chương trình huấn luyện, 100% cán bộ, chiến sĩ có nhận thức tốt, quyết tâm cao, phấn khởi thực hiện nhiệm vụ.

"Về tinh thần quyết tâm rất cao, sức khoẻ rất tốt cả con người và trang bị đều sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong ngày lễ trọng đại của đất nước", Thiếu tướng Tống Văn Thanh nhấn mạnh và cho biết thêm, buổi tổng hợp luyện lực lượng vũ trang lần thứ hai sẽ diễn ra vào 20h ngày 24/8.

Sơ duyệt cấp Nhà nước diễn ra vào 20h00 ngày 27/8.

Tổng duyệt cấp Nhà nước diễn ra từ 6h30 ngày 30/8. Lễ chính thức diễn ra từ 6h30 ngày 2/9.

Thông tin thêm về việc tham gia Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn cho biết Bộ Quốc phòng tham gia gian trưng bày trong nhà với chủ đề “Kiến tạo phát triển”, diện tích 702m2.

Khu vực trưng bày sẽ tái hiện những mốc son lịch sử của Quân đội nhân dân Việt Nam trong hành trình 80 năm cùng đất nước, áp dụng các công nghệ trong trưng bày, giới thiệu truyền thống và hiện đại; có khu vực trải nghiệm để tăng tương tác với khách tham quan.

Bộ Quốc phòng tham gia trưng bày tại khu vực ngoài trời với chủ đề "Thanh gươm và lá chắn" với diện tích hơn 23.560m2, với nhiều sản phẩm quốc phòng, chủng loại vũ khí, trang bị hiện đại của các đơn vị, doanh nghiệp quốc phòng.