Hà Nội công bố 40 điểm phát nước uống, đồ ăn cho người dân xem diễu binh

Sáng 2/9, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh sẽ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và một số tuyến phố trung tâm từ 6h30.

Trước đó, Ban Tổ chức sẽ tổng hợp luyện lần 2 vào 20h ngày 24/8; sơ duyệt vào 20h ngày 27/8; tổng duyệt vào 6h30 ngày 30/8.

Hà Nội bố trí 40 điểm phát lương thực, nhu yếu phẩm miễn phí cho người dân xem diễu binh, diễu hành trong ba ngày 27, 30/8 và 2/9.

Các điểm này trải dài trên nhiều tuyến phố trung tâm, mỗi điểm có 20-30 tình nguyện viên tham gia phân luồng, hướng dẫn, vệ sinh môi trường và cấp phát nước uống, đồ ăn.

Người dân đón xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 1 ngày 21/8 (Ảnh: Hải Long).

Danh sách 40 điểm cấp phát lương thực, nhu yếu phẩm như sau:

Vỉa hè vườn hoa Lê Trực.

Vỉa hè tòa nhà số 8B Lê Trực.

Vỉa hè đường Hùng Vương giao Trần Phú.

Vỉa hè Cổng trụ sở Ủy ban MTTQ phường Ba Đình số 68 Nguyễn Thái Học.

Vỉa hè cổng Ngân hàng Agribank số 52 Nguyễn Thái Học.

Vỉa hè phố Nguyễn Thái Học (Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, số 40-42 Nguyễn Thái Học).

Vỉa hè Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI số 5 đường Lê Duẩn.

Khu vực vỉa hè Nhà hát Chèo Việt Nam số 71 Kim Mã.

Trụ sở Ban Quản lý dự án phường Ngọc Hà số 248 Kim Mã.

Vỉa hè đầu ngõ 294 Kim Mã.

Vỉa hè khu vực Đoàn ngoại giao Vạn Phúc.

Vỉa hè Ngã tư Vạn Bảo - Kim Mã.

Vỉa hè phố Kim Mã (Tòa Vinhomes Metropolis Apartment số 29 phố Liễu Giai).

Vỉa hè tòa Capital Place số 29 phố Liễu Giai.

Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ phường Ngọc Hà số 25 Liễu Giai.

Vỉa hè Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam số 2 Liễu Giai.

Vỉa hè khu vực Nhà khách dân tộc.

Vỉa hè Văn Cao - Quần Ngựa (Trụ sở UBND phường Liễu Giai cũ).

Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (cạnh 85A Nguyễn Thái Học).

Vỉa hè Tổng công ty Đường sắt Việt Nam số 118 đường Lê Duẩn.

Ga Hà Nội điểm 1 (cổng số 1).

Ga Hà Nội điểm 2 (cổng số 2).

Khách sạn Hotel du Parc Hanoi số 84 phố Trần Nhân Tông, mặt đường Lê Duẩn.

Vỉa hè phố Trần Nhân Tông giao Trần Bình Trọng.

Vỉa hè phía hồ Thiền Quang đối diện cổng Công viên Thống Nhất.

Vườn hoa góc phố Hàng Bông - Tràng Thi.

Vỉa hè Bảo hiểm xã hội Việt Nam - số 7 phố Tràng Thi.

Vườn hoa Nhà Hát Lớn.

Vỉa hè Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Vỉa hè đối diện Vườn hoa Bác Cổ.

Đầu ngã tư phố Đinh Tiên Hoàng - Hàng Khay.

Vỉa hè trụ sở Trung Ương MTTQ Việt Nam số 48A phố Tràng Thi.

Vỉa hè Bệnh viện Việt Đức.

Siêu thị điện máy Nguyễn Kim, Tràng Thi số 10B phố Tràng Thi.

Vỉa hè vườn hoa Tây Sơn.

Đầu ngã tư Hàng Khay - Bà Triệu.

Vỉa hè Nhà hát Kịch Hà Nội số 42 phố Tràng Tiền.

Tòa nhà 24, 26 phố Tràng Tiền.

Vỉa hè cửa hàng Prada, Cổ Tân.

Vỉa hè trước trụ sở Hội Người mù Việt Nam.