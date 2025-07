Quân đội tiếp tục huy động hai trực thăng đi cứu trợ vùng lũ Nghệ An

Sáng 25/7, hai chiếc trực thăng của Công ty Trực thăng Miền Bắc (Binh đoàn 18) và Trung đoàn 916 (Sư đoàn Không quân 371) do Bộ Quốc phòng điều động tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tiếp tế hàng hóa cứu trợ cho người dân các xã vùng cao phía Tây tỉnh Nghệ An - nơi đang bị cô lập nghiêm trọng do ngập lụt kéo dài, sạt lở đất và ách tắc giao thông.

Do các tuyến đường vào vùng lũ như: Mường Típ, Bắc Lý, Tương Dương, Lượng Minh vẫn chưa thể thông tuyến, hai chiếc trực thăng dự kiến thực hiện 4 chuyến bay, vận chuyển hơn 12 tấn hàng cứu trợ, bao gồm lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu vào các địa bàn này.

Đây là ngày thứ hai liên tiếp lực lượng trực thăng Quân đội tham gia cứu trợ, tiếp tế cho vùng lũ địa bàn phía Tây tỉnh Nghệ An.

Trực thăng mang hàng vào vùng lũ Nghệ An ngày 24/7 (Ảnh: Hoàng Thuần).

Cũng trong sáng nay các nhu yếu phẩm cần thiết như: Bánh chưng, mì tôm, bánh ngọt, nước đóng chai,... tiếp tục được các tổ chức, cá nhân và người dân quyên góp, ủng hộ khẩn trương gửi về điểm tập kết để chuyển đến bà con vùng bị cô lập.

Trong ngày 24/7, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính dẫn đầu đoàn công tác Trung ương kiểm tra và chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Con Cuông, tỉnh Nghệ An.

Đây là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3.

Báo cáo với Phó Thủ tướng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung, cho biết địa phương đã khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ sơ tán dân, tổ chức cứu hộ, cứu nạn, kịp thời tiếp tế hàng cứu trợ cho các vùng bị chia cắt,...

Tỉnh cũng chỉ đạo các địa phương triển khai tổng lực công tác vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng, phòng ngừa dịch bệnh sau lũ. Ngành y tế được huy động tối đa để kiểm soát nguy cơ bùng phát bệnh truyền nhiễm, đảm bảo an toàn thực phẩm, nước sinh hoạt cho người dân.