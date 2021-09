Quân đội huy động 15 máy bay, 160 xe đặc chủng sẵn sàng ứng phó bão số 5

Dân trí "Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng 15 máy bay, 105 tàu, hơn 1.000 xuồng các loại và 160 xe đặc chủng để sẵn sàng tham gia ứng cứu cho tình huống xấu xảy ra khi bão đổ bộ", Đại tá Phạm Hải Châu thông tin.

Chiều nay (11/9), Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai (PCTT) tổ chức cuộc họp trực tuyến ứng phó với bão số 5 (Conson).

Tại điểm cầu Ban Chỉ đạo Trung ương PCTT (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Nguyễn Hoàng Hiệp và ông Trần Quang Hoài, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT, Tổng cục trưởng Tổng cục PCTT đồng chủ trì cuộc họp.

Bão di chuyển chậm, khả năng tiếp tục suy yếu khi gần bờ

Quảng cảnh cuộc họp.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục PCTT cho biết: Hiện đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho hơn 71.000 tàu thuyền với gần 350.000 lao động biết hướng di chuyển của bão số 5, trong đó có 89 tàu hoạt động ven bờ trên vùng biển từ Hà Tĩnh đến Bình Định đang di chuyển vào bờ.

Ông Tiến cho biết, đến thời điểm hiện tại không còn tàu thuyền hoạt động trong khu vực nguy hiểm.

"Các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam đã cấm biển từ ngày 10/9. Ngoài ra, TP Đà Nẵng cấm biển lúc 9h sáng nay, Quảng Ngãi cũng đã cấm biển từ 12h trưa nay", ông Tiến thông tin.

Về phương án sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm trước khi bão số 5 đổ bộ, ông Tiến cho biết, các địa phương từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi trong vùng ảnh hưởng của bão đã rà soát sơ tán dân trong tình huống dịch Covid-19, dự kiến sẽ phải sơ tán hơn 331.000 người.

Các địa phương trên đã rà soát các đối tượng thuộc diện F0, F1 để có phương án cách ly, sơ tán cũng như biện pháp y tế phù hợp để an toàn dịch bệnh. Các khu vực cách ly đã có phương án sơ tán dân đảm bảo an toàn tại chỗ.

Tại cuộc họp, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, hiện tại, bão số 5 cách bờ 130-140 km, tốc độ di chuyển khá chậm và bão đang ở cường độ cấp 9.

Dự báo, 6-12 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây với tốc độ chậm, khả năng sẽ tiếp tục suy yếu.

Hiện các dự báo quốc tế có sự khác biệt nhất định, nhưng nhìn chung bão sẽ đi vào khu vực Trung Trung Bộ và tiếp tục suy yếu khi tiến sát gần bờ.

"Dựa trên các kết quả tính toán và tham khảo các đài dự báo quốc tế, bão số 5 nhiều khả năng sẽ đi vào các địa phương từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi. Đây là khu vực chịu tác động trọng tâm của bão số 5. Hiện tại tâm bão vẫn ở bên ngoài, nhưng hệ thống mây của bão đã kéo vào đất liền nên đã gây mưa lớn, gió mạnh nhiều nơi trên đất liền", ông Khiêm cho biết.

Ông Mai Văn Khiêm báo cáo tại cuộc họp.

Với những nhất định như vậy, ông Khiêm đưa ra cảnh báo như sau: Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi sẽ có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, đặc biệt lưu ý khu vực chịu gió mạnh ở huyện đảo Lý Sơn.

Trên đất liền, thời gian có gió mạnh sẽ xuất hiện từ chiều nay đến trưa mai (12/9). Khu vực ảnh hưởng trực tiếp của gió mạnh do bão là vùng ven biển Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam với cường độ gió mạnh cấp 7, vùng ven biển cấp 8, giật cấp 10.

Về cảnh báo mưa lớn, ông Khiêm cho biết, từ nay đến ngày 13/9, ở các tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa ở Quảng Trị đến Quảng Nam phổ biến 200-300 mm, có nơi trên 350 mm, Quảng Ngãi phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 200 mm.

"Từ ngày 12-14/9 ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-150 mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt. Ngoài ra, từ nay đến ngày 12/9, các tỉnh Bình Định, Kon Tum và Gia Lai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-80 mm/24h, có nơi trên 100 mm/24h", ông Khiêm thông tin.

Sẵn sàng máy bay, xuồng máy để ứng phó với bão

Tại cuộc họp, Đại tá Phạm Hải Châu, Phó chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Quân chủng Hải quân, Binh đoàn 18 chuẩn bị tốt máy bay và các tàu bay đã sẵn sàng bay tìm kiếm cứu nạn trên biển khi có tình huống xấu xảy ra.

"Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các quân khu, quân đoàn phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để chuẩn tốt lực lượng, phương tiện theo phương châm "4 tại chỗ". Các lực lượng rà soát các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, chia cắt... để cùng với chính quyền địa phương sẵn sàng phương án sơ tán dân đến nơi an toàn. Đồng thời, chúng tôi cũng tính toán sẵn sàng cả phương án khắc phục hậu quả thiên tai", Đại tá Phạm Hải Châu nói.

Theo Đại tá Phạm Hải Châu, hiện nay quân đội vẫn duy trì và sẵn sàng tăng cường hơn 530.000 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ và hơn 3.700 phương tiện để tham gia cùng các lực lượng khác ứng phó với bão số 5 khi có tình huống xấu xảy ra.

"Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng 15 máy bay, 105 tàu, hơn 1.000 xuồng các loại và 160 xe đặc chủng để sẵn sàng tham gia ứng cứu cho tình huống xấu xảy ra khi bão đổ bộ", Đại tá Phạm Hải Châu thông tin thêm.

Theo dự báo mới nhất, bão số 5 sẽ ảnh hưởng trực tiếp khu vực thuộc địa bàn Quân khu IV và V đóng quân. Đại tá Phạm Hải Châu cho biết, khu vực này Bộ Quốc phòng đã huy động hơn 200 lượt cán bộ, chiến sĩ và hơn 2.000 lượt phương tiện để sẵn sàng ứng phó với bão số 5.

Nên có "luồng xanh" cho phương tiện đi chống bão

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, bão số 5 mặc dù dự báo cường độ không lớn, nhưng di chuyển chậm nên thời gian mưa lâu, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra ngập lụt và sạt lở đất.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu kết luận cuộc họp.

Từ những thông tin nói trên, ông Hiệp lưu ý, khu vực trọng tâm dự báo bão đổ bộ là Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, trong đó Huế, Đà Đẵng, Quảng Ngãi hiện có hơn 2.000 F0. Khi bão đổ bộ, theo ông Hiệp cần hạn chế thấp nhất việc di dân, trường hợp bắt buộc thì nên thực hiện di dân tại chỗ trong xã, trong thôn.

Một lưu ý nữa, ông Hiệp nhấn mạnh trong cuộc họp, đó là cần đảm bảo thông suốt trong chỉ đạo, bởi thực tế phương tiện đi lại của thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống thiên tai đã bị ách tắc. Chính vì vậy, theo ông nếu không có "luồng xanh" riêng cho phương tiện này sẽ gây trở ngại lớn.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT biểu dương các lực lượng, địa phương đã kêu gọi các tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm về bờ, vào nơi tránh trú an toàn. Tuy nhiên, ông Hiệp lưu ý, khâu đưa thuyền viên rời tàu lên bờ còn chậm do phải test nhanh Covid-19, việc này cần thực hiện nhanh chóng vì bão sắp đổ bộ.

"Đối với các lồng bè nuôi trồng thủy hải sản, các địa phương dứt khoát phải sơ tán dân lên bờ, đến nơi an toàn. Cơn bão này sẽ gây mưa to, gió mạnh, sóng lớn trên biển, các địa phương và người dân không được chủ quan việc này", ông Hiệp nhấn mạnh.

Rút kinh nghiệm sự cố thiên tai ở thủy điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên Huế) trong năm 2020, ông Hiệp đề nghị các địa phương nằm trong vùng ảnh hưởng của bão phải chỉ đạo dừng các công trình xây dựng, bố trí nơi ăn nghỉ cho lực lượng thi công một cách an toàn.

Về vấn đề an toàn hồ chứa, theo ông Hiệp, hiện nay các hồ chứa thủy điện và thủy lợi ở các khu vực trên tích nước chưa nhiều, khả năng cắt lũ còn lớn. Nhưng các hồ chứa nhỏ khu vực này đã tích nước được khoảng 60%, chỉ cần một trận mưa lớn đầy và phải xả lũ, ông Hiệp đề nghị các địa phương đặc biệt chú ý tới các hồ này và phải vận hành một cách an toàn.

Nguyễn Dương