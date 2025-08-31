Phường Ba Đình bố trí 5 điểm cho người dân ngủ qua đêm đợi xem diễu binh

Từ chiều 31/8, tức khoảng 2 ngày trước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành mừng Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, hàng nghìn người dân đã đổ về khu vực quanh Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) chọn, giữ những vị trí đẹp nhất để xem.

Người dân tập trung dựng lều, trải chiếu, trải bạt, nilon... sẵn sàng ngủ xuyên 2 đêm trên vỉa hè.

Chỉ huy Công an phường Ba Đình cho biết ngay khi nắm được thông tin, các cán bộ chiến sĩ công an phường đã liên tục ra nhắc nhở, vận động người dân di dời, không ăn ngủ tại vỉa hè.

Tuy nhiên, chỉ cần vắng bóng lực lượng chức năng, người dân lại tái diễn hành động này.

Người dân dựng lều, trải bạt... sẵn sàng ngủ 2 đêm trên vỉa hè (Ảnh: Nguyễn Trung Nghĩa).

Theo lãnh đạo Công an phường Ba Đình, việc người dân trải bạt, nilon, dựng lều ở vỉa hè khu vực đường Hùng Vương, Trần Phú... để nghỉ, ngủ gây ra những hình ảnh không đẹp cho thủ đô, đặc biệt ở thời điểm Hà Nội đang đón nhiều đoàn khách quốc tế qua thăm, làm việc.

Do đó, cán bộ công an phường thường xuyên vận động, với người dân ở gần thì về nhà, người dân ở xa từ các tỉnh về thì tới các điểm nghỉ tập trung được UBND phường Ba Đình bố trí.

Theo đó, UBND phường Ba Đình bố trí 5 điểm để người dân nghỉ miễn phí qua đêm, gồm:

1. Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, số 40-42 Nguyễn Thái Học

2. Trường THCS Nguyễn Tri Phương, số 67 Cửa Bắc

3. Trường THCS Nguyễn Công Trứ, số 8 Nguyễn Trường Tộ

4. Trường Mẫu giáo số 10, ngõ 100 Đội Cấn

5. Tầng 1 Trung tâm Văn hóa thể thao, số 60 Ngọc Hà