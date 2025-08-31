Phường Ba Đình bố trí 5 điểm cho người dân ngủ qua đêm đợi xem diễu binh
(Dân trí) - Theo lãnh đạo Công an phường Ba Đình, việc người dân trải bạt, dựng lều ở vỉa hè khu vực đường Hùng Vương, Trần Phú... để nghỉ, ngủ gây ra những hình ảnh không đẹp cho thủ đô.
Từ chiều 31/8, tức khoảng 2 ngày trước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành mừng Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, hàng nghìn người dân đã đổ về khu vực quanh Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) chọn, giữ những vị trí đẹp nhất để xem.
Người dân tập trung dựng lều, trải chiếu, trải bạt, nilon... sẵn sàng ngủ xuyên 2 đêm trên vỉa hè.
Chỉ huy Công an phường Ba Đình cho biết ngay khi nắm được thông tin, các cán bộ chiến sĩ công an phường đã liên tục ra nhắc nhở, vận động người dân di dời, không ăn ngủ tại vỉa hè.
Tuy nhiên, chỉ cần vắng bóng lực lượng chức năng, người dân lại tái diễn hành động này.
Theo lãnh đạo Công an phường Ba Đình, việc người dân trải bạt, nilon, dựng lều ở vỉa hè khu vực đường Hùng Vương, Trần Phú... để nghỉ, ngủ gây ra những hình ảnh không đẹp cho thủ đô, đặc biệt ở thời điểm Hà Nội đang đón nhiều đoàn khách quốc tế qua thăm, làm việc.
Do đó, cán bộ công an phường thường xuyên vận động, với người dân ở gần thì về nhà, người dân ở xa từ các tỉnh về thì tới các điểm nghỉ tập trung được UBND phường Ba Đình bố trí.
Theo đó, UBND phường Ba Đình bố trí 5 điểm để người dân nghỉ miễn phí qua đêm, gồm:
1. Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, số 40-42 Nguyễn Thái Học
2. Trường THCS Nguyễn Tri Phương, số 67 Cửa Bắc
3. Trường THCS Nguyễn Công Trứ, số 8 Nguyễn Trường Tộ
4. Trường Mẫu giáo số 10, ngõ 100 Đội Cấn
5. Tầng 1 Trung tâm Văn hóa thể thao, số 60 Ngọc Hà
Chương trình cụ thể của Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành ngày 2/9:
- 6h30: Rước đuốc truyền thống.
- 6h45: Nghi lễ chào cờ.
- 6h50: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- 7h5: Diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
- Từ 7h45: Chương trình diễu binh, diễu hành.
- 9h45 đến 10h: Màn đồng diễn nghệ thuật kết thúc.
Quy mô: Cấp quốc gia, với sự tham gia của khoảng 30.000 người (không bao gồm lực lượng diễu binh, diễu hành) và các khối lực lượng vũ trang, quần chúng. Có sự tham gia của lực lượng diễu binh từ một số quốc gia khách mời.
Khu vực lễ đài tại quảng trường Ba Đình dành cho đại biểu có giấy mời. Người dân có thể tự do theo dõi dọc các tuyến phố đoàn diễu hành đi qua.
Đây là sự kiện trọng đại. Để xem trực tiếp, người dân nên chọn vị trí trên các tuyến đường Hùng Vương, Hoàng Diệu, Kim Mã... và đến từ sớm (trước 6h).
Người dân có thể theo dõi qua 270 màn hình LED được lắp đặt tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an ninh, hướng dẫn của lực lượng chức năng.