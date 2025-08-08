Phường An Khánh đặt mục tiêu hoàn thiện hạ tầng Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Sáng 8/8, Đảng bộ phường An Khánh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội có sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TPHCM.

Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà dự và phát biểu tại Đại hội (Ảnh: H.T.).

Đại hội Đảng bộ phường An Khánh còn có sự tham dự của các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TPHCM gồm Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Công an; Trung tướng Võ Viết Thanh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch UBND TPHCM; ông Phạm Chánh Trực, nguyên Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Phó bí thư thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Đảng ủy phường An Khánh Hoàng Tùng cho biết, với vị thế cửa ngõ chiến lược và hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư bài bản, đồng bộ, phường có điều kiện rất lớn để trở thành đô thị kiểu mẫu, phường đô thị thông minh, vận hành trên nền tảng chính quyền số - công dân số - kinh tế số, phát triển nhanh - bền vững.

Bí thư Đảng ủy phường An Khánh Hoàng Tùng phát biểu khai mạc Đại hội (Ảnh: H.T.).

Trọng tâm nhiệm kỳ 2025 - 2030, phường đặt ra nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng Khu đô thị Thủ Thiêm. Trong đó, xây dựng và vận hành thành công Trung tâm Tài chính quốc tế là nhiệm vụ then chốt, tạo động lực bứt phá, nâng tầm vị thế phường trong chuỗi đô thị - tài chính của TPHCM và vùng Đông Nam Bộ.

Đại hội cũng tập trung thảo luận, cho ý kiến để bảo tồn, tôn tạo và kết nối không gian văn hoá, lịch sử của vùng đất Thủ Thiêm như Đình thần An Khánh, Nhà thờ Thủ Thiêm, Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm… Đây là những địa điểm lưu giữ nét đẹp truyền thống, tín ngưỡng, tôn vinh công lao, thể hiện lòng biết ơn đối với tiền nhân.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường An Khánh nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt tại Đại hội (Ảnh: H.T.).

Đồng thời, phường tập trung phát triển chuyển đổi số - chuyển đổi xanh, hoàn thiện kết nối hạ tầng đồng bộ, mở rộng không gian công cộng ven sông, hình thành hành lang cảnh quan - văn hoá ven sông - trên bến dưới thuyền, gắn với các tuyến đi bộ, xe đạp và bến thuỷ, kết nối các điểm di sản với quảng trường Trung tâm với không gian công cộng của Trung tâm Tài chính quốc tế Thủ Thiêm.

Tại Đại hội, 30 thành viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường An Khánh nhiệm kỳ 2025-2030 đã ra mắt. Trong đó, ông Hoàng Tùng làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Khánh.