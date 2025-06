Phóng viên Dân trí được tặng Bằng khen về công tác an sinh xã hội

Chiều 19/6, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức buổi gặp mặt, tri ân và trao Giải Báo chí Nghệ An, nhân kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025).

Ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nhấn mạnh truyền thống gắn bó chặt chẽ của báo chí Nghệ An với vận mệnh dân tộc, từ tờ "Nghệ An đỏ" trong cao trào Xô viết đến sự kiện phát sóng Đài Truyền thanh năm 1956.

Chủ tịch tỉnh ghi nhận những đóng góp trách nhiệm và tâm huyết của đội ngũ nhà báo, đồng thời đề nghị báo chí tiếp tục giữ vững “tâm trong - trí sáng - bút sắc”, đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng tác phẩm, đồng hành cùng tỉnh trong cải cách hành chính, chuyển đổi số và phát triển kinh tế - xã hội.

Nhà báo Nguyễn Phê (giữa) được Chủ tịch tỉnh Nghệ An trao Bằng khen vì có nhiều đóng góp cho hoạt động nhân ái, an sinh xã hội (Ảnh: Tú Ngọc).

Ông Trần Minh Ngọc, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, khẳng định: "Báo chí cách mạng không nhất thiết phải đưa tin đầu tiên, nhưng phải là người đưa tin chính xác, tin cậy, sâu sắc và nhân văn nhất. Mỗi nhà báo cần dấn thân, bản lĩnh, hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích cộng đồng và đất nước".

Tại buổi lễ, UBND tỉnh Nghệ An đã trao tặng Bằng khen cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động báo chí và công tác an sinh xã hội.

Trong đó, phóng viên Nguyễn Văn Phê, thường trú báo Dân trí tại Nghệ An, vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen vì những đóng góp nổi bật trong công tác an sinh xã hội suốt một thập kỷ qua.

Trong những năm qua, công tác thiện nguyện, hỗ trợ người nghèo, người gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố luôn nhận được sự quan tâm và hưởng ứng tích cực từ các cấp, ngành, tổ chức, doanh nghiệp và các cơ quan báo chí.

Suốt một thập kỷ, nhà báo Nguyễn Phê đã thực hiện hàng trăm bài viết, kêu gọi bạn đọc trong và ngoài nước hỗ trợ hàng trăm hoàn cảnh éo le trên địa bàn. Nhiều trường hợp tiêu biểu đã được anh kết nối giúp đỡ, như em Bùi Văn Đức (Nghi Lộc) mắc ung thư tuyến giáp, được bạn đọc hỗ trợ hơn 5,1 tỷ đồng; nữ sinh viên mắc ung thư mắt ở Đô Lương nhận 1,2 tỷ đồng; chị Lê Thị Hòa (Quỳnh Lưu) mất 4 trong 5 người con, được giúp hơn 1,2 tỷ đồng...

Từ đầu năm 2025 đến nay, phóng viên Nguyễn Phê đã kêu gọi ủng hộ được nhiều tỷ đồng, riêng trường hợp em Nguyễn Đình Vương (Nghi Lâm, Nghi Lộc) được ủng hộ hơn 2,3 tỷ đồng từ bạn đọc Dân trí.

Nhà báo Nguyễn Phê báo Dân trí trao quà bạn đọc hơn 1,2 tỷ đồng tới em Nguyễn Đình Vương, xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc (Ảnh: Ha Na).

Tổng cộng từ năm 2015 đến nay, nhà báo Nguyễn Văn Phê đã kết nối, kêu gọi, vận động được hàng chục tỷ đồng để giúp hàng trăm hoàn cảnh trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh việc hỗ trợ cá nhân, anh còn vận động trao tặng hơn 300 thẻ bảo hiểm y tế tặng học sinh nghèo và kết nối xây dựng nhiều công trình ở vùng sâu vùng xa.

Các công trình tiêu biểu như cầu dân sinh bản Na Kho, xã Bắc Lý, Kỳ Sơn (500 triệu đồng); cầu Nậm Tột, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong (680 triệu đồng); 3 phòng học Tri Lễ 4, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong (700 triệu đồng); cầu Con Phen, xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương (500 triệu đồng); ký túc xá Mai Sơn, xã Mai Sơn, huyện Tương Dương (870 triệu đồng); ký túc xá học sinh Tiểu học Bình Chuẩn, huyện Con Cuông (800 triệu đồng)...

Cầu dân sinh mang tên Dân trí ở bản Nậm Tột, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong (Ảnh: Nguyễn Duy).

Những con số ấn tượng này không chỉ là minh chứng cho sức lan tỏa của nghề báo giàu tính nhân văn mà còn cho thấy sự tận tâm, trách nhiệm của người làm báo đối với cộng đồng, đặc biệt là những mảnh đời kém may mắn và vùng đất còn nhiều gian khó.

Với những đóng góp bền bỉ và hiệu quả trong công tác thiện nguyện, an sinh xã hội, nhà báo Nguyễn Văn Phê đã nhiều lần được Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và nhiều địa phương trao tặng bằng khen, giấy khen ghi nhận nỗ lực trong hành trình đồng hành cùng người yếu thế.