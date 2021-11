Phong tỏa một xã ở Hải Phòng sau khi phát hiện 19 F0 tại xưởng may

Dân trí Sau khi ghi nhận ổ dịch gần 20 F0 thuộc một xưởng may, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng buộc phải phong tỏa một xã trên địa bàn.

Ngành y tế đang tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho người dân (Ảnh: Cổng TTĐT thành phố).

Ngành y tế TP Hải Phòng sáng nay (24/11) cho biết, qua xét nghiệm đã phát hiện thêm 18 ca dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm liên quan đến xưởng may Toàn Thắng lên 19 ca.

Theo huyện Tiên Lãng, nhằm phát hiện sớm để khoanh vùng, xử lý và dập dịch kịp thời, UBND huyện đã chỉ đạo phong tỏa toàn bộ xã Toàn Thắng trong ngày 24/11 để triển khai lấy mẫu xét nghiệm test nhanh Covid-19 cho toàn bộ người dân 7 thôn với trên 4.300 nhân khẩu.

Huyện yêu cầu việc lấy mẫu được thực hiện thần tốc, chính xác, đảm bảo an toàn, đảm bảo giãn cách theo quy định, không tập trung đông người, thực hiện 5K và phấn đầu hoàn thành trong ngày 24/11.

Sáng cùng ngày, liên quan ổ dịch trên, Đoàn kiểm tra của Sở Y tế, Tổ phản ứng nhanh phòng chống dịch Covid-19 thành phố Hải Phòng cũng đã tiến kiểm tra và chỉ đạo các biện pháp nghiệp vụ đáp ứng. Đoàn kiểm tra yêu cầu những người liên quan đến ca dương tính kịp thời khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm.

Đồng thời đề nghị người dân không lơ là, chủ quan, nâng cao tinh thần cảnh giác phòng chống dịch bệnh nhưng không hoang mang, lo lắng.

Trước đó vào ngày 23/11, lực lượng y tế huyện Tiên Lãng ghi nhận một F0 tại xưởng may Toàn Thắng thuộc địa bàn huyện. Xưởng may được xác định có tổng số 95 công nhân, liên quan đến nhiều xã.

Ngay sau khi nhận được thông báo về trường hợp trên, các lực lượng chức năng và địa phương đã phong tỏa toàn bộ khu vực xung quanh và xưởng may, lập chốt kiểm soát tại cổng xưởng may; phun khử khuẩn toàn bộ xưởng may và khu vực xung quanh; lấy tờ khai y tế và xét nghiệm toàn bộ công nhân đang làm việc tại xưởng này…

An Nhiên