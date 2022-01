Phó Thủ tướng phát lệnh khởi công dự án sân bay quan trọng nhất Tây Bắc

Sáng nay (22/1), tại Cảng hàng không Điện Biên, UBND tỉnh Điện Biên và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng Hàng không Điện Biên. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã tới dự và phát lệnh khởi công.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành phát biểu tại lễ khởi công (Ảnh: Lê Lan).

Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên là dự án nhóm B, công trình giao thông cấp I, với tổng mức đầu tư là gần 1.500 tỷ đồng từ nguồn vốn của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam.

Cảng Hàng không Điện Biên là một trong những sân bay chính của lực lượng phòng không - không quân tại khu vực chiến trường phía Tây Bắc, là nơi duy nhất có sân bay trong 6 tỉnh biên giới Tây Bắc của nước ta. Vị trí chiến lược đặc biệt này là cầu nối giữ vị trí xung yếu, then chốt; là mắt lưới rất quan trọng đối với công tác phòng thủ, bảo vệ khu vực Tây Bắc nói riêng và đất nước nói chung.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và lãnh đạo các Bộ, ngành, đơn vị bấm nút khởi công dự án sân bay Điện Biên sáng 22/1 (Ảnh: Thu Phương).

Hiện nay, do địa thế khu vực lòng chảo và điều kiện thời tiết vùng núi nhiều mây hiện chỉ đáp ứng khai thác được các tàu bay nhỏ như ATR-72, Embraer -190 và tương đương. Do đó, việc đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên để khai thác các loại tàu bay A320/A321 và tương đương với hệ thống trang thiết bị, phương thức tiếp cận hạ cánh mới có ý nghĩa quan trọng nhằm củng cố tiềm lực và sức mạnh quốc phòng - an ninh trong xu thế mới, đảm bảo yêu cầu bảo vệ vững chắc vùng trời của Tổ quốc.

Về mặt hàng không dân dụng, Cảng hàng không Điện Biên có vai trò động lực phát triển kinh tế địa phương và kinh tế vùng. Việc đảm bảo khai thác hàng không dân dụng tại Cảng hàng không Điện Biên phá vỡ thế độc đạo, đảm bảo kết nối Điện Biên với các vùng kinh tế của đất nước. Đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng, của Nhà nước, đối với sự phát triển kinh tế vùng sâu vùng xa miền núi và hải đảo.

Hiện Cảng hàng không Điện Biên với kết cấu hạ tầng chính gồm: 01 đường cất hạ cánh kích thước 1.830m x 30m được đưa vào sử dụng từ năm 1994; hệ thống trang thiết bị giản đơn; sân đỗ tàu bay có 3 vị trí đỗ; nhà ga hành khách đươc xây dựng năm 2004 có công suất 300.000 hành khách/năm. Do hạn chế về tĩnh không hai đầu đường cất hạ cánh (vướng núi), nên chỉ đảm bảo khai thác tàu bay ATR72 và tương đương vào ban ngày (trong điều kiện thời tiết cho phép).

Phối cảnh sân bay Điện Biên sau khi mở rộng (Ảnh: Thu Phương).

Ngày 27/3/2021, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 470/QĐ-TTg về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên. Dự án có quy mô khu bay gồm: Đường cất hạ cánh; đường lăn, sân đỗ máy bay và nhiều hạng mục phụ trợ khác. Quy mô hàng không dân dụng, cải tạo, mở rộng công suất khai thác nhà ga hành khách hiện hữu từ 300.000 khách/năm lên 500.000 khách/năm; cải tạo, xây dựng mới các công trình phụ trợ, khu hàng không dân dụng đảm bảo đồng bộ khai thác máy bay A320, A321 và tương đương.

Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác vào quý III năm 2023 để chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Phát lệnh khởi công dự án sáng 22/1, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh đây cũng là dự án lớn đầu tiên được khởi công trong năm 2022 trên cả nước về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, với giá trị phần xây lắp khoảng 1.500 tỷ đồng từ nguồn vốn doanh nghiệp, giá trị phần giải phóng mặt bằng khoảng 1.500 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của tỉnh Điện Biên.

"Việc sớm hoàn thành đầu tư xây dựng công trình có ý nghĩa rất quan trọng, tạo động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống của nhân dân. Cảng Hàng không Điện Biên sau khi được nâng cấp, mở rộng sẽ góp phần thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực phát triển ngành du lịch, thương mại, dịch vụ, phát huy các giá trị văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc, đặc biệt là phát huy giá trị của quần thể di tích chiến trường Điện Biên Phủ. Đây chính là những tiềm năng, lợi thế lớn nhất của tỉnh Điện Biên" - Phó Thủ tướng cho hay.

Phó Thủ tướng yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, các đơn vị tư vấn, nhà thầu xây dựng huy động tối đa nguồn lực, khẩn trương xây dựng dự án, bảo đảm an toàn, chất lượng và tiến độ.

Cảng Hàng không Điện Biên sau khi mở rộng sẽ nâng công suất khai thác lên 500.000 khách/năm (Ảnh: Thu Phương).

UBND tỉnh Điện Biên được yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Chủ đầu tư, các đơn vị xây dựng, tư vấn trong quá trình triển khai dự án, nhất là tiến độ giải phóng mặt bằng, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, ngành, đơn vị liên quan có trách nhiệm giải quyết kịp thời các thủ tục và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai xây dựng và nghiệm thu, đưa công trình vào vận hành, khai thác.

Để Cảng Hàng không Điện biên phát huy hiệu quả, một trong những nhiệm vụ rất quan trọng là hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông kết nối với các trung tâm kinh tế - văn hóa - lịch sử, các cửa khẩu và kết nối với các địa phương khác trong vùng Tây Bắc. Vì vậy, trong thời gian tới, tỉnh Điện Biên cần chủ động phối hợp với các Bộ, ngành trung ương, các địa phương rà soát, cập nhật, bổ sung quy hoạch, xây dựng các dự án phát triển hạ tầng bảo đảm đồng bộ, thuận lợi cho các doanh nghiệp, du khách trong nước và quốc tế đến với Điện Biên Phủ.

"Với truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng bộ, chính quyền, và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên; với tiềm năng lợi thế về phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, việc hoàn thành đầu tư mở rộng Cảng hàng không Điện Biên sẽ tạo ra động lực mới, góp phần đưa Điện Biên và vùng Tây Bắc bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ và bền vững" - Phó Thủ tướng cho biết thêm.