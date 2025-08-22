Phạt nữ tài xế lái ô tô Santa Fe 5 triệu đồng vì vượt ẩu trên cao tốc

Chiều 22/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, chỉ huy Đội 1 Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết đơn vị này vừa lập biên bản xử phạt chị N.T.T. (SN 1983, quê Bắc Ninh) do có hành vi điều khiển ô tô đi không đúng làn đường (làn ngược chiều) trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Chị T. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Với vi phạm trên, chị T. sẽ bị cảnh sát xử phạt 5 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Trước đó, thông qua phản ánh vi phạm từ người dân tới số điện thoại của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT, Đội 1 đã vào cuộc xác minh vụ việc nêu trên.

Hình ảnh chị T. lái ô tô vượt ẩu trên cao tốc (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo đó, vào lúc 17h23 ngày 18/8, tại km176 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, ô tô con nhãn hiệu Hyundai Santa Fe biển số 99A-511.xx do chị T. điều khiển, đã có hành vi đi không đúng làn đường (làn ngược chiều) trên đường cao tốc.

Tại cơ quan công an chị T. cho biết, do bản thân đang có việc gấp nên đã điều khiển ô tô vượt xe khác tại làn đường có vạch kẻ liền trên cao tốc. Hành động của chị T. khiến một tài xế ô tô đi ở làn đường ngược lại phải đánh lái gấp vào làn dừng khẩn cấp trên cao tốc.