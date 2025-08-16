Phát hiện gà lôi và gấu ngựa quý hiếm trong Vườn quốc gia Chư Mo Ray

Ngày 16/8, đại diện Vườn quốc gia Chư Mom Ray, xã Sa Thầy, tỉnh Quảng Ngãi cho biết từ hệ thống bẫy ảnh đã phát hiện nhiều loại gà lôi và gấu ngựa quý hiếm.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đào Xuân Thủy, Giám đốc Vườn quốc gia Chư Mom Ray, cho biết từ hệ thống bẫy ảnh (máy ảnh tự động được lắp đặt trong rừng) đã phát hiện nhiều giống gà lôi, gà rừng đang sinh sống trong môi trường rừng của đơn vị quản lý.

Gà lôi vằn với bộ lông tuyệt đẹp (nhóm IB) và cặp gà lôi hồng tía (nhóm IIB) được phát hiện trong Vườn quốc gia Chư Mom Ray (Ảnh: Vườn quốc gia Chư Mom Ray).

Theo ông Thủy, hệ thống bẫy ảnh đã chụp được nhiều loại như gà tiền mặt đỏ, gà so họng trắng, gà tiền mặt vàng, gà lôi vằn, gà so ngực gù (nhóm IB, nhóm cực quý hiếm). Ngoài ra, bẫy ảnh còn phát hiện gà rừng và gà lôi hồng tía (nhóm IIB).

“Vị trí phát hiện các loài gà quý hiếm nằm ở khu vực rừng sâu, được bảo vệ nghiêm ngặt. Hình ảnh các loài gà lôi ghi nhận được, vườn đã tập hợp lại để phục vụ cho việc khoanh vùng, bảo tồn”, ông Thủy nói.

Bẫy ảnh ghi lại gấu ngựa quý hiếm tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray (Ảnh: Vườn quốc gia Chư Mom Ray).

Trong tháng 8, hệ thống bẫy ảnh đã ghi nhận sự xuất hiện 2 loài động vật quý hiếm là gấu ngựa và cua bay. Đây là 2 loài thuộc nhóm IIB, nằm trong danh mục nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ và xuất hiện lần đầu tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray.