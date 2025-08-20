Phát hiện 2 trống đồng niên đại trên 2.500 năm trong lúc làm vườn

Trong lúc làm vườn, gia đình ông Nguyễn Hữu Long (khu Gò Muối, xã Vân Bán, tỉnh Phú Thọ) phát hiện một số dụng cụ bằng đồng nằm dưới lớp đất sâu.

Phán đoán đây có thể là những cổ vật từ xa xưa, ông Long lập tức báo cáo lên UBND xã Vân Bán.

Ông Nguyễn Hữu Long phát hiện cổ vật cách đây hơn 2.500 năm và lập tức báo cáo UBND xã Vân Bán (Ảnh: Xã Vân Bán).

Sau khi kiểm tra sơ bộ, UBND xã Vân Bán mời Bảo tàng tỉnh Phú Thọ về đánh giá, thẩm định. Kết quả nghiên cứu cho thấy những dụng cụ bằng đồng này có từ thời văn hóa Đông Sơn, niên đại cách đây trên 2.500 năm.

Đại diện Bảo tàng tỉnh Phú Thọ đánh giá đây là những cổ vật rất quý. Việc báo cáo và bàn giao cổ vật của gia đình ông Nguyễn Hữu Long rất đáng trân trọng và cần được biểu dương kịp thời.

Cổ vật được gia đình ông Long phát hiện trong lúc làm vườn (Ảnh: Xã Vân Bán).

Chiều 19/8, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Vân Bán và gia đình ông Nguyễn Hữu Long đã tổ chức bàn giao cổ vật gồm 2 trống đồng, một rìu đầu vuông, một dụng cụ đựng bằng đồng cho đại diện Bảo tàng tỉnh Phú Thọ.

Phía bảo tàng khẳng định sẽ bảo quản và trưng bày cổ vật này để công chúng tiếp cận và tìm hiểu về lịch sử, văn hóa của dân tộc. Việc bàn giao cổ vật thể hiện trách nhiệm trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc.

Ông Nguyễn Hữu Long bàn giao cổ vật cho đại diện Bảo tàng tỉnh Phú Thọ (Ảnh: Xã Vân Bán).

Những hiện vật này sẽ làm phong phú thêm các tư liệu, hiện vật cho Bảo tàng tỉnh Phú Thọ; giúp các nhà khoa học và người dân nghiên cứu, học tập, góp phần tích cực vào công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa của dân tộc.

Văn hóa Đông Sơn tồn tại cách ngày nay khoảng 2.000-3.000 năm, chủ yếu ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ, trên lưu vực sông Hồng, sông Mã, sông Cả. Thời kỳ này, người Việt cổ đã đạt đến đỉnh cao trong kỹ thuật chế tác đồng thau với loại hình và số lượng tăng vọt so với thời kỳ trước.

Đặc biệt, người Đông Sơn đã đúc được những hiện vật bằng đồng có nhiều kích cỡ khác nhau, trang trí hoa văn tinh xảo mà cho tới ngày nay vẫn là biểu trưng của văn hóa dân tộc.

Văn hóa Đông Sơn được đặt tên theo một làng nằm ngay cạnh sông Mã thuộc thành phố Thanh Hóa.

Năm 1924, một người dân đánh cá ngẫu nhiên tìm được tại đây một số đồ đồng do đất ở ven sông Mã bị lở sau trận mưa. Trải qua nhiều cuộc khai quật, năm 1943, một học giả người Áo là R.Heine-Geldern lần đầu tiên sử dụng thuật ngữ “văn hóa Đông Sơn” để chỉ nền văn hóa phát triển rực rỡ trên phạm vi miền Bắc Việt Nam thuộc thời đại kim khí, cách ngày nay 2.000-3.000 năm.

Từ đó đến nay, qua nhiều nguồn tư liệu như thư tịch cổ, văn hóa dân gian, truyền thuyết, khảo cổ học… người ta đã dần dần phác thảo bức tranh về nền văn hóa rực rỡ này.