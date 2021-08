Phao tin "TP Vinh thực hiện Chỉ thị 16+", nhiều người bị phạt

Dân trí 3 người dùng Facebook bị phạt tổng số tiền 25 triệu đồng vì tung tin "TP Vinh nâng mức áp dụng Chỉ thị 16 lên 16+", gây hoang mang, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Công an tỉnh Nghệ An làm việc với các chủ tài khoản Facebook đăng tải thông tin sai sự thật về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP Vinh.

Theo ông Trần Anh Tuấn - Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt hành chính 3 cá nhân có địa chỉ cư trú tại TP Vinh (Nghệ An) với tổng số tiền 25 triệu đồng.

Sáng 20/8, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Nghệ An làm việc với ông N.T.L., bà N.T.G. và bà V.T.T.H. về việc cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân lên trang Facebook cá nhân.

Trước đó, ngày 19/8, một số tài khoản cá nhân đăng thông tin về việc TP Vinh sẽ nâng mức áp dụng Chỉ thị 16 lên 16+. Trong đó, có Facebook thông tin sẽ phong tỏa toàn thành phố và siết chặt hơn việc di chuyển của người dân, lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng nhằm tách F0 ra khỏi cộng đồng. "Chỉ lực lượng chức năng phòng, chống dịch mới được hoạt động trên đường còn lại sẽ phạt hết!", một người dùng Facebook viết.

Thông tin sai sự thật được ông N.T.L. đăng tải trên trang Facebook cá nhân.

Sau khi những thông tin này đăng tải trên mạng xã hội đã được nhiều người dùng Facebook chia sẻ khiến người dân tưởng thật, đổ xô tới các chợ, siêu thị... mua thực phẩm dự trữ, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ông N.T.L. là người đăng tải thông tin đầu tiên, bị phạt 10 triệu đồng. Hai người còn bị phạt 7,5 triệu đồng/trường hợp.

"Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An đang phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục xử lý các chủ Facebook khác đã đăng tải thông tin không chính xác về biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP Vinh", ông Trần Anh Tuấn cho hay.

Hoàng Lam