Livestream ăn nhậu trong thời gian giãn cách, nhóm nam nữ bị xử phạt

Dân trí Vừa tụ tập tổ chức ăn nhậu vừa livestream (phát sóng trực tiếp) trên mạng xã hội Facebook, nhóm người cả nam lẫn nữ đã bị xử phạt vi phạm hành chính.

Trưa 17/8, ông Nguyễn Đình Chung - Chủ tịch UBND phường Khánh Xuân (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) - xác nhận, đơn vị đã gửi hồ sơ đề nghị UBND TP Buôn Ma Thuột xử phạt nhóm người tổ chức ăn nhậu rồi quay clip phát sóng trực tiếp lên mạng xã hội, trong thời điểm cả thành phố đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16.

Cụ thể, Chủ tịch UBND phường Khánh Xuân cho biết, vào tối 13/8, một nhóm cả nam lẫn nữ trên địa bàn tổ dân phố số 6 của phường đã tụ tập tổ chức ăn nhậu và livestream lên mạng xã hội Facebook.

Thời điểm này, TP Buôn Ma Thuột đang thực hiện giãn cách toàn thành phố theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu "nhà cách ly với nhà, thôn/xóm cách ly với thôn/xóm" nhưng nhóm người này vẫn bất chấp và vi phạm quy định biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Được biết, ngay sau khi clip được phát trên Facebook, Công an phường Khánh Xuân đã phối hợp với Đội An ninh Công an TP Buôn Ma Thuột cùng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Đắk Lắk) vào cuộc xác minh, xác định chính xác chủ tài khoản mạng xã hội đã thực hiện livestream.

Qua quá trình làm việc, các đối tượng đã thừa nhận việc tổ chức ăn nhậu trong thời điểm dịch phức tạp là sai và cam kết không tái phạm.

Xem xét hành vi, phường Khánh Xuân đã chuyển hồ sơ đề nghị UBND TP Buôn Ma Thuột xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 đối tượng và đang tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý 2 đối tượng có liên quan vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

"Thời điểm hiện tại dịch bệnh đang phức tạp, mọi người dân không được chủ quan, thiếu ý thức tụ tập, tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh", Chủ tịch UBND phường Khánh Xuân khuyến cáo.

Thúy Diễm