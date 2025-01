Pháo nổ thủng trần nhà, bé trai 13 tuổi ở Bình Dương bị bỏng nặng

Vụ nổ xảy ra vào sáng 11/1 tại căn nhà trên đường Tân An, khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An.

Thời gian trên, gia đình đang ở trong nhà bất ngờ nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ phòng của con trai tên T.K.T. (13 tuổi). Một số người chạy vào phòng, họ nhìn thấy T. bị bỏng nặng, nhiều đồ đạc trong phòng bị cháy, trần nhà bị thủng, các tấm la phông rơi xuống đất.

Trần la phông phòng ngủ bị thủng nhiều chỗ do áp lực của vụ nổ (Ảnh: Xuân Đoàn).

T. nhanh chóng được đưa vào phòng khám gần nhà sơ cứu rồi tiếp tục chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) với nhiều vết bỏng trên mặt, tay, chân.

Người thân của T. cho biết, họ đã kiểm tra trong phòng và phát hiện còn xót lại vài mảnh xác pháo. Người thân cũng lục tìm trong ba lô của T. nhưng không phát hiện thêm viên pháo nào. T. đang học lớp 7 một trường THCS tại TP Dĩ An.

Cũng tại Bình Dương vào ngày 27/12/2024, em N.A.K. (15 tuổi) cùng nhóm bạn ra bờ kênh ở phường An Thạnh (TP Thuận An) chơi pháo, không may pháo phát nổ làm K. bị dập nát bàn tay phải, phải cắt bỏ.

Trước đó, công an các tỉnh, thành phố cảnh báo tình trạng tự chế pháo nổ gây thương vong liên tiếp dịp cận Tết Ất Tỵ 2025. Các bậc phụ huynh cần quan tâm, không để con em mình vì thiếu hiểu biết mà tự chế tạo pháo, gây hậu quả đáng tiếc.